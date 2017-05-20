辣妻林千鈺9連拍美翻 焦恩俊「520」深情回應
資深演員石英女兒林千鈺與焦恩俊結婚近3年，感情宛如新婚般甜蜜，日前林千鈺更在社群網站PO出寫真照，秀出性感事業線及美背和網友分享，想不到老公焦恩俊沒吃醋，反而在520這一天甜蜜回應「矮油，又變美了，520」，閃瞎眾人眼睛。
46歲本土劇女星林千鈺自嫁給焦恩俊後，越戀越美麗，身材更是一把罩，日前在社群網站大秀曼妙S型身材，令網友驚艷不已，大讚她外型彷彿20出頭少女照片拍得既漂亮又大氣。
今日520老公焦恩俊更特地轉發愛妻美照放閃，甜蜜寫下：「矮油，又變美了，520」林千鈺也PO出兩人貼臉親密照回應，甜讚老公是「帥男神」，令焦恩俊當場「凍未條」，直接要老婆過來親一個。
(中時電子報)
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