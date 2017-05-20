國民黨雲林縣黨代表當選名單
國民黨全國黨代表，雲林縣第一選區應選名額一般11名，婦女6名，青年1名，學生1名，農民1名，身心障礙1名，漁民1名。
當選名單曾清泉232票(身心障礙)，林維戊295票(一般)，鍾宗文161票(一般)，楊素蓮85票(婦女)，李妙娥48票(婦女)，廖慧美47票(婦女)，陳良俊232票(身心障礙)，吳博農12票(學生)，黃麗花209票(婦女)，張麗娟90票(婦女)，覺文丁196票(一般)，黃文泰157票(漁民)，林建助484票(青年)，蘇美光216票(一般)，蔡憲峰167票(身心障礙)，吳國太299票(一般)，陳威成79票(農民)，王丁松221票(一般) ，黃綉蘭62票(婦女)，王炳煌274票(一般)，李維庭148票(一般)，陳特凱185票(一般) 。
第二選區應選名額為：一般11名，婦女6名，青年2名，學生1名，農民2名，勞工1名。當選名單，陳錦煌282票(勞工)，吳宗松69票(一般)，黃嘉俞329票(青年)，簡麗雪96票(婦女)，李國材268票(一般)，賴美慧107票(婦女)，許良富176票(農民)，龔怡分239票(青年)，賴瑪玲126票(婦女)，林茂橉55票(勞工)，李大祥165票(一般)，葉和源103票(一般)，許宇甄252票(婦女)，廖大鵬56票(一般)，林重元331票(一般)，塗永福140票(一般)，陳秋慶107票(一般)，何春娟196票(婦女)，陳俊興145票(農民)，張東凱32票(學生)，賴嘉濱141票(青年)，李淑貞150票(婦女)，曾敬晃188票(一般)。
黃復興應選名額為一般5名，婦女2名。當選名單丁仁和84票(一般) ，林進國133票(一般) ，向麗英122票(婦女)，王國皓62票(一般)，周登顯82票(一般)，洪雪葉165票(婦女)，趙珍器69票(一般)。
(中時)
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