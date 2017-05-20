兩岸交流首發！共推「綠色殯葬」

台灣品安生命股份有限公司與福建省生態建設促進會簽訂兩岸共同推廣「綠色殯葬」合作協定。（葉書宏翻攝）

台灣品安生命股份有限公司與福建省生態建設促進會簽訂兩岸共同推廣「綠色殯葬」合作協定。（葉書宏翻攝）

2017台灣國際生命禮儀博覽會登場，會中最引人注目的焦點台灣品安生命股份有限公司與福建省生態建設促進會簽訂兩岸共同推廣「綠色殯葬」合作協定，為兩岸首發。

台灣品安生命股份有限公司董事長何崇華表示，綠色殯葬就是殯葬業在組織機構發展、儀式作為、遺體處理、殯葬設施等，符合環保五大策略：環境永續、資源迴圈、節能減碳、保育美化、清淨家園。

品安生命回應政府提出的「綠色殯葬」政策，更致力於落實「綠色殯葬」的核心理念，同時發展「綠色殯葬」的創新商業模式！

福建省生態建設促進會兩岸合作交流中心主任鄭珠英表示，土葬原是中國傳統中的主流安葬方式，1956年，一份《倡儀實行火葬》的倡議書，宣導身後實行火葬。

近年，「綠色殯葬」正受到中國政府和媒體的宣導，很多地方已相繼建立適合「生態葬」的陵園。希望兩岸共同攜手推動綠色殯葬，為未來人們留下更多的藍天綠地。

值得一提，品安生命還帶來綠色寵物殯葬「祈樂寵物」，品安生命執行長林功輝表示，為了節能減炭、愛護環境，特別把寵物的生後事，也使用環保節能方法處理！讓生命停留在最美好的一刻，寵物彩繪樹栽服務。

引進歐洲最新植栽方式，讓飼主可以繼續陪伴逝去毛小孩，並且親自打造溫馨的家。『祈樂寵物』提供火化、樹栽、陪伴等服務讓生命不在侷限於塔位，以親民的價位提供完整的綠色環保生命服務。現場提供旗下「界轉摺蔬食餐廳」製作精緻自然的蔬食，提供與會參觀民眾品嚐，讓現場民眾味覺也很環保！

(中時)