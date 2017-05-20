520 鄉民幫神隱小英寫國殤祭文：嗚呼新政...

鄉民幫小英寫的國殤祭文在網路瘋傳。(資料照片，劉宗龍攝)

蔡英文總統520神隱，未發表就職周年演講，在這特別的一天，鄉民幫小英寫了一篇國殤祭文在網路瘋傳，網友大讚寫得真好！

該國殤文起頭寫著：「維中華民國一百零六年五月廿日，農暦歲次丁酉年四月廿五日吉日良時，中華民國國民備有深沉哀痛之心，立於福爾摩斯，悼念新政權執政之無能與國力之日衰，默讀哀章于政權執政滿周年慶典前。」

接著提到小英剛上台時眾人期望甚深：「嗚呼新政，登基於農暦歲次丙申年五月廿日吉時，挾勝選之浩浩聲勢兮，望四海顧盼而自雄。膺國人之殷殷期盼兮，掌滔天權勢以光榮。政權登基伊始，先慷國庫之慨，解國道收費員資遣事端；後以柔軟之身段，釋華航勞資之爭議。新朝新象，尚孚國人改革之望。」

而後是蔡政府執政後的慘況：「唯江山易改而本性難移，新政權雖百死而難脫扁朝唯意識形態是尚之桎梏。「 拒中國、親美日 」，棄同文同種之親與興盛市場於不顧，奉經濟軍事強權與曾殖民台灣之帝國主義者為上國，使島內族群對立日增而國力日絀。」「執政周年，尚有喜焉？敬獻俚詞，聊佐悲戚。惟新昭格，以享以歆。」

以下為小英國殤祭文全文：

維中華民國一百零六年五月廿日，農暦歲次丁酉年四月廿五日吉日良時，中華民國國民備有深沉哀痛之心，立於福爾摩斯，悼念新政權執政之無能與國力之日衰，默讀哀章于政權執政滿周年慶典前。

嗚呼新政，登基於農暦歲次丙申年五月廿日吉時，挾勝選之浩浩聲勢兮，望四海顧盼而自雄。膺國人之殷殷期盼兮，掌滔天權勢以光榮。政權登基伊始，先慷國庫之慨，解國道收費員資遣事端；後以柔軟之身段，釋華航勞資之爭議。新朝新象，尚孚國人改革之望。

唯江山易改而本性難移，新政權雖百死而難脫扁朝唯意識形態是尚之桎梏。「拒中國、親美日 」，棄同文同種之親與興盛市場於不顧，奉經濟軍事強權與曾殖民台灣之帝國主義者為上國，使島內族群對立日增而國力日絀。治國之方令庶民不得其解，違法獨裁使群賢徒呼負負。朝野鴻溝之既深且廣，自有史書以來未之得見。

新政權以政治鬥爭為長，而短於經濟民生。因轉型正義為藉口，不循依法治國之途而對政敵之資逕予巧取豪奪。對軍公教以改革為名行鬥爭之實，用心之歹毒尤為天地所難容。利益輸送雖昔已有之，然於今尤烈。黑官如雨後春筍敗壞我文官制度，前瞻似萬丈錢坑掏空我空虛國庫。一例一休致百姓收入銳減而物價飛漲，陸客怯步使觀光旅遊蕭條而哀鴻遍野。亂象雖叢生唯新政權不願得知且強為之詞、粉飾太平，是使國政陳痾日重而回春無望矣。

言行不一，或昨是而今非，或今是而昨非。口說轉型正義實製造族群對立。二二八歷史傷痕竟爾成為萬年政治提款機。予日人八田與一歌功誦德唯恐太遲，對先總統蔣公百般詆毀總嫌不足。是非與價值之翻雲覆雨，令世人不忍卒睹。

眼見南向受阻，一帶一路卻如火如荼；國際空間日仄，而島內民怨日升。國事值此存亡之秋，新政權猶一意孤行，放任領導人偏視偏聽偏信，獨裁指使無膽無知無能之國會囂張跋扈。 百姓絕望而賢能束手，蔡氏政權豈非有責？水可載舟，亦能覆舟，蔡氏政權不可不慎。嗚呼 「爾俸爾祿，民脂民膏，下民易虐，上天難欺」。新政權執政一寒暑，凡有識之士皆不知其為何而執政、為誰而執政。政權窘迫之態，為首之人若非德不配位則無以名之矣！今之島內，或一路怒，或一路哭，執政週年，尚有喜焉？敬獻俚詞，聊佐悲戚。惟新昭格，以享以歆。

(中時電子報)