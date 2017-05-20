林志玲徵人陪跳「愛情海」 網友力推言承旭
今天是5月20日,有「我愛你」諧音，是大陸的網路情人節。兩岸演藝圈多對情侶、夫妻透過社交媒體秀恩愛，「黃金剩女」林志玲顯得形單影隻，下午2點52分在微博po出撩高裙擺、坐在海邊輕晃白膝雙腿的美照，問網友：「誰願意陪我一起跳入愛情海？」立刻掀起熱議，截至晚間9點，已有9675名網友洗版式留言，半數以上都力促她趕快和言承旭「在一起」。
「520」巧遇周六，大陸公務員休假，為了服務「有情人」，不少省市民政局都加班，為已經預約的情侶們辦證，完成結婚手績。以北京海淀區民政局為例，有1400對情人早就上網預約辦結婚證，早上8點半開口後，門口的長長的人龍沒斷過，準備辦證的情侶與陪同的家人，把登記處擠得水洩不通，直到下午5點以後，人潮才逐潮散去。
婚戀網業者也發布《520戀愛帳單調查報告》，顯示逾7成情侶每月談戀愛花費不到2000元（人民幣，下同），約台幣8896元；8成受訪者追求心儀者的耐心僅半年。
(旺報)
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