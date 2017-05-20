林承飛開轟獲得試乘 擔心撞到要賠

林承飛今開轟擊中汽車贊助商看板，獲得試乘兩個月。(資料照 周鎮宇攝)

Lamigo桃猿林承飛，今面對富邦悍將時，在第6局轟出左外野方向的全壘打，直接擊中桃園棒球場的汽車贊助商skoda看板，與現場一位球迷，共同獲得試乘汽車兩個月，讓林承飛本人也意想不到。

林承飛成為本季首位打中skoda看板球員，他說還搞不清楚試乘的概念，擔心撞到要賠，一開始以為是送模型車，自己也才剛買車子，之後這台應該會給家人開，或者球團的人需要也可以拿來開。

不過此看板從去年球季就有設立，但猿隊球員不曾打到過，林承飛表示，連練習的時候都沒有想過要去打中那塊板子，因為覺得打不到那邊。

(中時電子報)