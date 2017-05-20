外埔到大甲5公里路平完工 空拍驚豔：海線好美！

外埔三環路、大馬路到甲后路五段全長5公里多，主要道路的路平完工！（陳世宗攝）

從外埔三環路、大馬路到甲后路五段全長5公里多的主要道路路平完工！台中市政府建設局日前透過空拍紀錄，影片中越過寬敞平坦路面及整齊標線，相當療癒。其中，三環路中央分隔島還有盛開的羊紫荊，讓人不禁讚嘆：海線好美！

甲后路、三環路屬市道132線，銜接國道1號后里交流道及國道3號大甲交流道；沿線有多處休憩景點，包含大甲鎮瀾宮、大甲鐵砧山、外埔桐花步道、后里月眉糖廠、麗寶樂園等，是大甲區、大安至外埔及后里區往來的主要道路。

今年2月初，建設局先完成外埔區甲后路1.34公里路平，今年4月中完成三環路4.32公里路平，兩段路加總長度5.66公里。建設局於4月底委託空拍專家進行拍攝，藉以檢視路平成果；畫面中寬敞平坦的道路、整齊的標線，加上三環路中央分隔島上，長達1公里路段滿是羊紫荊粉色花朵，教人心曠神怡。

為了讓數十年來未曾翻新的海線道路改頭換面，建設局特別將外埔區三環路損壞的路基開挖，以原有級配料乾拌水泥回填，再採粗級配瀝青混凝土封層，並先開放車輛通行觀察路面有無變形，持續確認道路穩定，確保路基改善品質。

建設局表示，外埔三環路鋪面改善10萬7890平方公尺、路基改善5771平方公尺、人孔蓋下地118處、小型手孔蓋調平109處。而甲后路道路面積改善約2萬5089平方公尺，減少孔蓋58處。

統計海線地區路平自104年1月12日迄今，共完成58.06公里。建設局長黃玉霖表示，106年度海線路平將持續快速進行，除了縮短城鄉差距，也能以平坦道路迎接媽祖遶境盛事，2018年世界花卉博覽會，更將讓全世界的遊客，看到海線新風貌。

(中時)