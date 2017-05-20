外埔到大甲5公里路平完工 空拍驚豔：海線好美！
從外埔三環路、大馬路到甲后路五段全長5公里多的主要道路路平完工！台中市政府建設局日前透過空拍紀錄，影片中越過寬敞平坦路面及整齊標線，相當療癒。其中，三環路中央分隔島還有盛開的羊紫荊，讓人不禁讚嘆：海線好美！
甲后路、三環路屬市道132線，銜接國道1號后里交流道及國道3號大甲交流道；沿線有多處休憩景點，包含大甲鎮瀾宮、大甲鐵砧山、外埔桐花步道、后里月眉糖廠、麗寶樂園等，是大甲區、大安至外埔及后里區往來的主要道路。
今年2月初，建設局先完成外埔區甲后路1.34公里路平，今年4月中完成三環路4.32公里路平，兩段路加總長度5.66公里。建設局於4月底委託空拍專家進行拍攝，藉以檢視路平成果；畫面中寬敞平坦的道路、整齊的標線，加上三環路中央分隔島上，長達1公里路段滿是羊紫荊粉色花朵，教人心曠神怡。
為了讓數十年來未曾翻新的海線道路改頭換面，建設局特別將外埔區三環路損壞的路基開挖，以原有級配料乾拌水泥回填，再採粗級配瀝青混凝土封層，並先開放車輛通行觀察路面有無變形，持續確認道路穩定，確保路基改善品質。
建設局表示，外埔三環路鋪面改善10萬7890平方公尺、路基改善5771平方公尺、人孔蓋下地118處、小型手孔蓋調平109處。而甲后路道路面積改善約2萬5089平方公尺，減少孔蓋58處。
統計海線地區路平自104年1月12日迄今，共完成58.06公里。建設局長黃玉霖表示，106年度海線路平將持續快速進行，除了縮短城鄉差距，也能以平坦道路迎接媽祖遶境盛事，2018年世界花卉博覽會，更將讓全世界的遊客，看到海線新風貌。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。