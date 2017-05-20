兩岸關係冷 今年輸陸水果「只減不增」

農委會指6月香蕉價格將下跌，有人認為和陸客來台少，香蕉銷量少有關。台灣香蕉研究所表示，陸客來台消費香蕉占不到全部的百分之一，等於沒影響。有業者認為，台灣該注意的不是陸客在台灣吃了多少香蕉，而是看有多少能賣到大陸，但因兩岸關係冷，不但大陸今年採購香蕉機會「幾近於零」，台灣其他農產品銷陸，今年也滿布荊棘。

農委會官員預估6月香蕉價格恐大跌，讓香蕉產地暴跌，甚至有的接近6成，從每公斤50元跌到12元，蕉農氣個半死。市場也有傳言，指陸客來台大減，香蕉吃得少，讓本來已慘兮兮的價格更是雪上加霜。

「就算每名來台陸客每天吃1根香蕉，若以去年350萬人次陸客來台，每人在台停留8天估算，全部銷量約4200公噸，占今年預估全台總產量約32萬噸約76分之1。」台北市林姓水果店業者表示，雖然陸客來超愛台灣水果，但台灣水果種類太多，香蕉並不是陸客的最愛，若和全台香蕉總消費量來說，陸客影響「微乎其微」。

桃園市議員黃敬平表示，除了產量過剩和銷日不順利，另個香蕉跌價的原因是2010年10月前，大陸因政策需要而大量採購台灣滯銷香蕉動輒300公噸、500公噸、甚至3000公噸，協助台灣解決產能過剩、無處可賣的情形，但目前兩岸關係低迷，大陸的「紅利」也不見了。

台灣區觀光旅遊總會會長蘇佳男表示， 香蕉原來就不是銷往大陸的大宗，因海南，廣東，福建已有台商大量種植，品質不輸給台灣，陸客來台會採購水果乾，現場試吃和販賣的新鮮水果，香蕉並不在列。

另一位常往來兩岸的楊姓觀光業者表示，以往大陸大量採購台蕉，都是在價跌時幫忙消化捧場，買回後發給各機關，再分發給各局室職工帶回給親朋分享，兩岸關係不佳，買的量一定大減。

兩岸果蔬事業交流發展協會理事長蔡長龍表示，台灣輸往大陸的水果目前看來並未明顯減少，但值得注意的是，大陸的關稅和病蟲害檢疫變嚴格了。

林姓水果業者則認為，關稅和檢疫是水果出口最重要的關卡，兩岸關係不佳，大陸政府沒有公開宣布到台灣採購，民間業者雖仍會有人向台灣買水果，但多數仍得「看風向」。他舉例說，就以菲律賓來說，大陸和菲律賓「越來越好」，菲律賓的香蕉比台灣價格低，「大陸還會來台灣買嗎？」，他認為，不光是香蕉，今年台灣輸銷往大陸的水果都會「只減不增」。

(旺報)