吳敦義：精誠團結 讓國民黨發光發熱

吳敦義當選國民黨主席發表感言。（姚志平攝）

吳敦義當選國民黨主席，與支持者高呼國民黨加油。（姚志平攝）

前副總統吳敦義（中右）當選國民黨主席，在記者會中擁抱夫人蔡令怡（中左），支持者給予熱烈的掌聲。（姚志平攝）

國民黨主席選舉今晚落幕，吳敦義陣營一路領先，順利首輪得票過半，當選下屆黨主席。吳敦義發表勝選感言，一破題就提及黨務革新，首要任務是「精誠團結」，唯有一心一德才能抵艱難、克服艱難，「這是黨今天面臨的情勢」，十分艱鉅。

吳敦義表示，將推動黨的改革，第一，一定要做真誠有效的黨務革新；第二，一定要重建年輕人對中國國民黨的信任與支持。更重要的，要讓年輕的朋友能夠有非常好的願景，可以立志為國人作出貢獻。他也誠摯的盼望，現在在野的階段，一定要能有效監督、有力制衡執政的民進黨。

吳敦義強調，團結不一定能振興中國國民黨，沒有團結就沒機會，過去在黨、行政機關、民意機關，不論從地方或中央，不論在北部、南部或是中部，「我都有這樣體驗」。

另外，他說，在民主法治的國家，任何地方中央的執政，都要經過人民的授權。所以在2018年，國民黨面對9項地方選舉，一定要全力做最周密的安排，尋覓品德、操守、能力、經驗俱佳的候選人，對黨、對國家、對全體人民盡忠的人選，用大公無私的程序，公正、公平、公開挑選好的人才，代表國民黨爭取民眾的信任與支持。

除了2018年縣市長大選，吳敦義也劍指下屆總統、立委大選，希望國民黨能重新贏得執政機會，讓國民黨贏回應該有的尊嚴、讓中華民國重新發熱、發光。

吳敦義說，如果國民黨能贏回執政的機會，一定朝以下幾個目標努力，包括：一、廉能有效率勤快親切的政府議會。二、繁榮均富的經濟，讓國民擁有更多的收入，讓國家能有應有財富，推動更多公共建設，更合理更公平的年金改革。第三，重建一個公益、和諧的社會，讓世代之間，性別之間，職業別之間、勞資之間都能夠和諧合作；最後才是兩岸政策，一定尊重1992年達成的一中各表的共識，以及確保兩岸和平穩定發展，作為我們最重要的兩岸政策，同時推動更多文化藝術的交流，鞏固兩岸和平穩定發展的關係。

吳敦義也說，各候選人都有很好的想法與政見，也有很多長處，應該多尊重、借重、參與，希望大家同心協力，結合年輕世代、成熟世代，讓大家共同努力，讓國民黨成為受人信任、歡迎的政黨，這是最大的目標。

吳敦義最後強調，盼望全體黨員同志，隨時提供指教，能夠幫助他做一個更周延、正確地擔任中國國民黨主席，能對國家、黨員、人民做出更多的貢獻。

最後，吳敦義與競選團隊共同喊話「吳敦義加油」、「國民黨加油」，並以深深的一鞠躬，表達感謝之意。

(中時)