吳敦義在全國最大票倉 揮出全壘打

吳敦義在國民黨員數最多的全國最大票倉高雄市揮出全壘打！囊括57.3%選票，59個投開票所，只輸了1所。市黨部主委黃柏霖剖析，除曾任高雄市長深耕地方的優勢外，選前閣揆任內舌戰綠營群雄的競選CF，符合強捍對抗民進黨的黨員期待，終能在群雄中脫穎而出。

高雄市國民黨員6萬1722人，投票率衝上59.3%，投出336623票，吳敦義囊括20998票、得票率57.3%，59個投開票所，只輸了傳出有1名女子4度換裝冒領冒投的第25投開票所。

高雄是國民黨最大票倉，其中，左營、楠梓區黨員8714人更是全市之冠，左楠區7個投開所可謂是票倉中的票倉。

吳敦義在左楠7所的得票數都一枝獨秀壓過群雄，果貿社區的果貿、果惠、果峰的第7投開票所，外界先前揣測與黃復興黨部頗有淵源的洪秀柱、郝龍斌理應可以在此占得優勢，結果，卻令跌破眼鏡，5人得票數總和，也僅小勝吳18票。

左楠7所包含黃復興黨部及區黨部，黨員數各半，象徵意義頗大。開票結果，吳的得票率53.9%，與全市得票率相近，可謂是指標性的投開票所，也說明了吳在黨主席之役的票源的多元性，從深藍到淺藍幾乎是通吃。

黃柏霖分析勝選原因，吳敦義曾任高雄市長，深耕基層，知名度親和力均勝於其他候選人，且曾任黨秘書長、閣揆、副總統等要職，中常委及黨代表多支持他。

選前的CF更發揮臨門一腳，他在立法院內舌戰綠營群雄，更激起黨員期盼有強捍黨中央來領導黨的投射心理。

(中時)