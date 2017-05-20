兩岸冰凍 今年銷陸農產品或跌至8億美元以下

兩岸關係和緩，2013年以後，台灣農產品輸往大陸超過日本，躍居第一位，但2016年開始下滑到9億美元，農產品業者估計因兩岸關係變差，今年台灣銷往大陸的農產品總金額將持續下跌，可能會跌到8億美元以下。一旦水果外銷受阻，就會衝擊國內價格，果農首賞其衝，政府要未雨綢繆。

2005年，當時台南縣芭樂盛產，產地價曾降到1台斤5元台幣，就有農會向大陸全力推銷，價格回升到1台斤10多元，如今夏季將到，包括芭樂，木瓜，鳳梨和番茄全都將進入盛產季，一旦遇到價格下滑，大陸「出手」購買的機會越來越少。

「陸客超瘋台灣水果，一下車，我就帶他們去買黑珍珠蓮霧，現在只剩兩三隻小貓。」常帶陸客團的林姓導遊表示，台灣的水果在大陸太有名，許多陸客來台旅遊都指定一定要吃到各地最新鮮的台灣季節水果，如今陸客少了7成，讓每個地方的各種水果銷量都減少 。

他表示，陸客除了吃水果，還會買各種水果加工後製成的伴手禮，最有名的就是鳳梨酥，但因陸客不來，台北有做鳳梨酥業者將更改日期被逮到，這都是陸客不來的受害者。他發現最會買水果伴手禮的就是陸客，東南亞客人多半「只逛不買」，如今陸客不來，包括各種水果做的加工糕餅和水果乾，銷路全不好。來台陸客少，就算台灣水果銷到大陸去，宣傳也少，再加上品牌信任度不足，生意一定變差。

(旺報)