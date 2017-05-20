吳敦義一輪過半當選 洪秀柱：團結支持新黨主席

洪秀柱20日晚間在中央黨部中山廳發布敗選感言。(潘維庭攝)

經過五小時的開票，國民黨主席選舉六強之爭結果出爐，由前副總統吳敦義144408票、52.24%的得票率，在一輪投票中過半當選，現任主席洪秀柱53063票居次（得票率19.2%），尋求連任失敗；現任副主席郝龍斌44301票居三（16.03%）。

現任主席洪秀柱晚間發表敗選感言表示，恭喜前副總統吳敦義當選下任國民黨主席，她要誠懇呼籲全黨黨員團結一致，支持新任國民黨主席。

本次黨主席選舉，具投票權黨員有47萬6147人（含海外1萬2724人）；總投票數為27萬6423票，投票率58.05%，無效票數為3741票。在20日下午4點投票結束之後，為求各縣市開票數據核實正確，中央黨部直到投票結束後五個小時，到晚間九點，才由選監委員會主席、前考試院長許水德公布得票數。

在其它各候選人得票數部份，韓國瑜16141票（得票率5.84%）、詹啟賢12332票（得票率4.46%）、潘維剛2437票（得票率0.88%）。

洪秀柱在許水德公布得票數後，在中央黨部中山廳發表敗選感言，並祝福吳前副總統當選，也期待大家對黨不離不棄、一起繼續為黨打拚。

吳敦義則在競選總部表示，自己很感恩承擔下一屆黨主席，會抱持「一心一德抵艱難」的精神，推動黨務改革，並當有效監督、有力制衡的在野黨，在2018年選舉也會全力安排尋覓好人才，2020年也要做更早的準備，贏得重新執政的機會。

(旺報)