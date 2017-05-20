AMI電表幫忙 台電研議缺電時「降壓運轉」5％救急

大數據成應付缺電救星！台電今天表示，正在推動中的AMI智慧電表建置如果完成，未來可藉由掌握1300萬用戶即時用電資料，進行「降壓運轉」調度。會研議先從2萬4000戶高壓用戶開始，一旦遇到缺電，從發電或配電端降壓5%，藉由減少用電量(負載)，紓解供電壓力。專家表示，有大數據幫忙，應不至於損壞用電設備。

台電今舉辦「高壓AMI智慧電表電力資料運用頒獎」，藉主動開放高壓電用戶電力資料，讓各界高手一起發想，找出智慧節能抑低尖峰用電辦法。這次共選出金銀銅獎與佳作16件得獎作品，其中最受矚目的是中山大學電機研究所團隊的作品「應用AMI資料確保降壓運轉之電力品質」。

得獎者的作品透過監測AMI電表資料，當供電能維持一定的電力品質時，可以降壓運轉，做到既不影響電力品質，也能減少耗能與線損好處。台電綜合研究所負載管理研究室主任王金墩肯定說，這是一個很具可行性的調度方式，會研究加以應用。

王金墩說明，現在台電已在2萬4000戶工業高壓大戶裝設AMI智慧電表，未來會擴及1300萬低壓家庭用電戶。只要透過加裝即時監控設備，可以隨時掌握各區各戶用電狀態。

「以前我們降壓很保守。」王金墩說，過去是機械電表，無法看到用電戶電壓與功率，未來是智慧電表，能隨時且大量掌握用電狀態。只要在缺電時，精確掌握某區用電不那麼吃緊，就能透過發電廠、系統與用戶配電端，彈性做電壓調降動作，而不影響用戶。有了AMI電表的大數據資料，未來可降壓空間擴大到5%。

過去調降電壓對台電是最終手段，只實施過一次，且還不能超過3%。因為操作不當，很可能造成民眾家電受損，竹科等高科技廠商更可能因電力不穩，影響產線。

對於台電擴大降壓運轉想法，元培醫事科大生物醫學工程系副教授傅培勳持認同態度，他說有大數據資料後，確實可以做出這樣的電壓調降策略。因為屆時如可知B區用電較不吃緊，可藉由降壓將省下電力轉給吃緊的A區使用。「不至於影響到用電設備壽命。」

(中時)