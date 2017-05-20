《通靈少女》橋段夯 成考生寫作文靈感來源
106年國中會考今(20)天登場，第4節寫作測驗題目首度出現以歲時、祭祀、生育婚喪及其他等約定俗成的4種圖示，述說的是伴隨我們從小到大的傳統習俗，要考生就個人生活見聞，寫下對傳統習俗經驗、感受或想法。多數考生都直接聯想到信仰、宗教，覺得從這些觀點切入比較好發揮，尤其電視劇《通靈少女》正夯，不少考生坦言，有「參考」劇中橋段融入寫作。
高雄市一甲國中學生李嘉欣不諱言，生育婚喪或約定俗成的個人經驗對她來說比較遙遠，對祭祀最有感，因為家裡是拿香拜拜的，從出生到現在，祭祀可以說就是日常，比較好發揮。
說到祭祀，她記得電視劇《通靈少女》有許多與生活很貼近的祭祀禮節，還有一幕為了超度亡魂焚香燒金紙的橋段，給她不少靈感，她覺得神祉、鬼魅雖是無形又難以證明的現象，可是自己也是抱著寧可信其有、不可信其無的態度及想法，不要迷信就好。
她也在文章最後寫出自己的觀點，認為燒金紙、放鞭炮很不環保，已經不符合時代潮流，希望保有個人祭祀信仰，也要愛護環境。
(中時)
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