引用《KANO》台詞 廖國棟賀吳敦義當選黨主席
國民黨主席選舉結束，前副總統吳敦義當選。國民黨立院黨團廖國棟20日晚間發表聲明，除了祝賀吳敦義當選，並期待他帶領全黨重新擦亮「國民黨」這塊招牌，讓「國民黨」3個字成為驕傲的政治品牌。
廖國棟借用電影《KANO》的台詞：「想要打好棒球沒有捷徑，只有苦練」，他認為政黨之所以強大，必須依靠每一個人的力量，而匯聚眾人之力靠得是有能力的黨主席，「頭兒對了，才能使整個團隊發揮最強戰力，贏得執政的機會。」
廖國棟表示，國民黨是一個大團隊，政黨的存在是幫國家尋找優秀的人選，培養執政人才，在好的黨主席領導下，一起贏得民眾認同，贏得執政機會，「領導力不能只有威嚴，溫和才是最強的力量。」
他稱，吳前副總統過去一再強調，我們要試著去了解每一個人的想法，不是忙著替對方貼上標籤，「過去40年，吳前副總統身上被貼的標籤多到不勝枚舉，我們要改變社會上這類不良風氣，重整腳步，團結每一個人，一起面對大中國的崛起。」
廖國棟表示，看著吳前副總統自今年1月9日宣布參選至今，所參與的活動，每一場次都有數百上千的人參與，「國民黨員們的熱情回來了！期待吳敦義主席帶領我們一起重新擦亮國民黨這塊招牌，讓國民黨3個字成為驕傲的政治品牌。」
(旺報)
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