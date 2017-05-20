劉世芳化身直播主 拍賣彌陀龍膽石斑
立委劉世芳臉書上發布「看的見的城市，看不見的故事」系列影片－彌陀龍膽石斑篇，扮起直播主，叫賣起高雄的在地水產，雖然沒有帥哥美女幫襯，也無叫賣哥的順口溜的好口條，但誠意十足也令莞爾。
這支直播叫賣片，以「648」為片頭，648是網友以數字取劉世芳的諧音，第一眼就令人莞爾一笑，抓住網路世代的眼睛，想要繼續看下去。
她在彌陀區漁會總幹事林子清的帶領下，實地走訪龍膽石斑以鑽石水進行養殖的過程，並提出產銷履歷和漁業保險的政策主張。
什麼是鑽石水呢？彌陀區漁會總幹事林子清表示，鑽石水其實是中油永安液化天然氣廠在氣化製程中，為了加溫而引入的海水，使用後須調節至特定溫度才能排出，也因此增加了成本。當地居民靈機一動，因為高雄的天氣炎熱，可利用它調節溫度，讓魚塭更適合龍膽石斑生活，高雄的龍膽石斑較其他縣市來得Ｑ彈，就是鑽石水的功勞。
劉世芳指出，近年來食安問題成為顯學，高雄的農漁產要在內外夾擊的市場上殺出重圍，就必須重視產銷履歷。縣市合併時，原高雄縣具備資格的農漁戶僅有96戶，時任副市長的她在2012年力推產銷履歷，直到2016年時，全高雄已有782戶獲得認證，短短4年就成長8倍，奪下全國第一。
劉世芳進一步指出，高雄是臺灣的漁業基地，漁民人口勇冠全國，其中石斑類的放養面積及生產量值更高居全國第3，每年皆創造上億收入。但為因應全球暖化與極端氣候對農漁業的衝擊，她也將立院持續推動漁業保險，以保障漁民的生活與收入。
(中時)
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