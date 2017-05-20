川普捲入「通俄門」 美元指數創1年多來最大跌幅

美國總統川普陷入「通俄門」疑雲，市場憂心川普矢言推動的經濟改革可能因此受阻，引發上周美元指數暴跌逾2％，創1年多來最大跌幅，美元自川普去年11月當選以來的漲幅也全數回吐。

追蹤美元兌6大主要貨幣的美元指數上周五下跌0.78％，收在97.142點。全周大跌2.16％，創下2016年2月初以來最大跌幅。

高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）指出：「近2周美國的政治展望變化相當大。」基於川普執行稅改的機會降低，他將未來10年減稅規模由1.75兆美元下修至1兆美元。

(工商)