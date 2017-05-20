李㼈曾遭大媽粉絲熊抱 孫淑媚發好人卡不手軟

李㼈、孫淑媚、霍正奇、林健寰（左到右）520到台南會粉絲。（圖片提供：台視）

孫淑媚發好人卡不手軟。（圖片提供：台視）

見面會上李㼈行動加碼餵食巧克力給粉絲。（圖片提供：台視）

台視八點檔新戲《牡丹花開》即將播映，主要演員李㼈、孫淑媚、林健寰及霍正奇20日一起到台南、高雄舉辦造勢見面會，李㼈開心的說：「拍了5、6個月終於要上檔了，希望讓多一點人看了會笑出來。」霍正奇期待：「能夠回到老家出一份力量，當然要力挺的！」林健寰更希望這樣的卡司組合大家會喜歡。

4人別出心裁穿上印有戲劇logo的T-shirt，孫淑媚說：「台南就像我第二個家，還有吃不完的美食。」霍正奇之前唱片宣傳時，就曾遇到有人將我的袖子整隻扯下，當場短袖變無袖。而李㼈則遇過大媽級粉絲飛撲熊抱，他笑說：「其實觀眾很可愛，他們在電視上看到你覺得認識很久了，但對我來說是第一次見面。」林健寰難得到南部，當然不容忽略台南美食，對於身材管理嚴格的他來說：「今天應該可以多吃個幾口吧」。

見面會選擇在520當天就是取其「我愛你」諧音，李㼈以行動加碼親密餵食巧克力給遊戲勝出的粉絲，孫淑媚常收到朋友或粉絲告白，但不喜歡曖昧不明「勾勾纏」的關係，遇到沒感覺的對象就會直接拒絕，她也分享「發好人卡」的趣事：「因為對方跟我告白很多次、但真的對沒感覺，加上兩人年紀相仿，所以我就有話直說、斷然拒絕，沒想到對方卻誤以為我喜歡的是女生。」讓她好氣又好笑。

台視新八點檔《牡丹花開》於5月23日起每周一至周五晚間8點於台視頻道播出。

(時報周刊)