面對敗選 詹啟賢：結果不管怎樣 都是一個圓滿
國民黨主席選舉今（20）日進行投開票作業，面對敗選，候選人詹啟賢坦然表示，「結果不管怎樣，都是一個圓滿。」大家都是為了台灣好在付出，接下來就交給上天。
詹啟賢說，選舉結果是黨員的選擇，給予尊重。「從參選開始到最後，我們的主張和訴求都很清楚，我們做了我們該做的，說了我們該説的，我們都努力了！」
談及得票不如預期，詹啟賢向支持者說，不要難過，坦然一點，「問題不是我們，問題是黨和黨員。」黨的結構和他過去認識的有很大不同，可能是這麼多年來黨內選黨代表、選中常委，就像選農會理事長一樣在選，整個黨員結構就是如此。
開票結果明朗後，支持者陸續自發性前往詹啟賢競選辦公室致意，許多人紅了眼眶，難掩失望。詹啟賢則親自出面安慰支持者，「不是我們的錯」！「命運」！
(中時)
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