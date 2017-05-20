第一屆日本電影廣州展映周5／26揭幕 放映7部大師作品
紀念大陸與日本邦交正常化45周年，第一屆日本電影廣州展映周將於5月26日在廣州金逸空中電影城登場。主辦單位邀請小津安二郎、山田洋次等大師的7部作品參加映演，引領觀眾窺探真實的日本社會。
7部作品包括《東京物語》、《戀人們》、《瀨戶與內海》、《家人真命苦》、《64：史上最凶惡綁架撕票事件》前後篇、《殘穢：被詛咒的房間》，都是近年在日本受到關注的電影，也曾在台灣上映或應邀參與金馬影展映演。
除了電影展映外，主辦方還將邀請本次展映電影之一《瀨戶與內海》的導演大森立嗣及製片人近藤貴彥出席5月26日舉行的開幕儀式，翌日也會到廣州中華廣場電影城和影迷交流互動。
(旺報)
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