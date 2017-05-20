廣州珠海開辦跨區結婚證業務 網路預約今上線

廣州珠海區結婚登記處，今天開放線上預約跨區辦理結婚登記業務。（取自新浪微博＠羊城晚報金羊網）

今天5月20日是網路情人節，有著「我愛你」的諧音，吸引眾多情侶在今天辦理結婚證。廣州市民政局順應民情，海珠區婚姻登記處5月25日起接受跨區辦理結婚證業務，只要具有廣州市戶籍的居民，都可以在海珠區婚姻登記處辦理婚姻登記業務，廣州市婚姻登記網上服務系統「跨區預約功能」也在今天上線運行。

官方表示，廣州是廣東省首個試點跨區辦理婚姻登記的城市，也是繼北京之後，第2個施行跨區辦理婚姻登記的城市，打破了過去婚姻登記必須在婚姻當事人一方戶籍所在區縣辦理的限制。

(旺報)