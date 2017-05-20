豬哥亮頭七顯靈？金蛾飛來靈堂停駐

豬哥亮今日頭七，殯葬業者按習俗將靈前用布幔遮住不讓媒體拍攝。(張祐銘攝)

家屬進行頭七法事。(張祐銘攝)

豬哥亮逝世第7天，民間傳聞死者魂魄會在頭七當天化身動物或昆蟲返家，恰巧今日晚間10點，就被媒體發現豬哥亮靈堂突然飛來一隻金色飛蛾，任憑周遭人來來去去，依舊停留在此，令人嘖嘖稱奇。

據《自由時報》報導， 豬哥亮靈堂約莫晚間十點突然有金色飛蛾飛來，還停留超過半小時不動，連殯葬人員看了也相當驚訝，在場眾人議論紛紛，懷疑是豬哥亮化身金蛾顯靈。

豬哥亮今日頭七，家屬循道教模式為他進行頭七儀式，大兒子謝順福拿牌位、小兒子謝佑穎稱黑傘，移靈豬哥亮至法會現場，女兒謝金晶則是跟在後頭，神色哀戚，雙眼也哭腫。另外，謝金燕則因遵循父親遺願，赴美參加演出，因此缺席頭七儀式。

(中時電子報)