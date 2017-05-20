佼哥有叮嚀 周湯豪不敢靠孟耿如太近

《鐘樓愛人》主要演員520一起會粉絲。（圖片提供：東森）

周湯豪（右）被要求與孟耿如拍照，立刻彈開。（圖片提供：東森）

台視、東森《鐘樓愛人》20日在板橋大遠百及高雄漢神巨蛋舉辦粉絲見面會，劇中主要演員周湯豪、孟耿如、黃薇渟、張捷、藍雅芸也一同出席，現場擠滿上千位粉絲。

見面會上周湯豪被要求與孟耿如進行甜蜜拍照，結果下一秒周湯豪立刻彈開，並尷尬笑說：「還來呀！前幾天出席活動的時遇到佼哥，還警告我不能再和耿如有親密戲。」讓孟耿如趕快跳出來說：「他是開玩笑的！他每天工作滿檔，連看下的時間都沒有。」

周湯豪最近都住在台中就近拍戲，忙到讓他已有近2個月沒有去練舞，他表示：「在台中期間幾乎所有美食都吃遍了，加上拍戲作息不正常，突然間胖了7公斤！」為了維持身材，前幾天趁拍戲空檔便跑去練舞，但也因太久沒練舞，還跳到差點吐出來，所以現在他也開始靠飲食控制，希望能早日達到瘦身效果。

(時報周刊)