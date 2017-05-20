國民黨主席投票率6成4較上屆高 台南以吳敦義得票率最高

台南市北區是眷村集中地，投票黨員最熱烈，有人拄著拐杖也來投票。（程炳璋攝）

國民黨主席投票20日展開，台南市上午各區投票所就有不少黨員排隊投票，國民黨台南市黨部表示，今年有6名候選人競爭激烈，投票率達6成4超越上屆選舉，台南以6號吳敦義獲得4成6得票率最高。

國民黨主席投開票日，台南市一區設一投開票所，其中北區有光武社區、長榮與大道新城三處眷村，國民黨員2萬餘人，黨員密集度高，還有不少是黃復興黨部成員。工作人員稱，過去國民黨選舉在北區的開票結果可作為台南市的縮影。

中西區投開票所較往年踴躍，中西區書記郭鈤姍認為這屆國民黨選舉有6位主席候選人，個個都是強棒競爭，激發起黨員投票意願。上午投票黨員就達5成，有高齡93歲的老爺爺拄著拐杖堅持前來投票，也有一家七口扶老攜幼一起來。

開票後，吳敦義當選黨主席，台南市黨部主委莊占魁表示，這是市黨部人力精簡後首次的黨職選舉，非常感謝黨內先進的支持與投入，讓選務工作順利圓滿完成。

第一選區（原台南縣）當選名單51人如下：楊佳璋、陳素鸞、郭瑞南、李金雀、盧佩伶、陳淑妮、劉子利、郭興賢、方一峰、金冠宏、王妤安、楊壽美、黃永明、王文宗、劉朝銘、涂瑜庭、黃月娟、吳碧峰、盧素香、張春美、陳柏宏、郭凱裕、林廷霖、洪周秀香、王慧茹、謝鵬華、李莊秀芬、吳忠桀、李純漢、許瓊華、顏東義、陳明通、江秀瑩、王珺慧、程崑藤、徐宏奇、廖進華、葉俊傑、莊永瑞、蔡憶如、蔡崇名、李博雄、吳亨怡、李東和、顏美雲、劉家明、吳深濤、林佩玲、吳思勳、王慶安、王安安。

第二選區(原台南市)當選名單33人如下：邱明琪、黃堯音、陳麗旭、黃義峰、楊緯民、呂信忠、朱士賢、王建選、蔡瑞源、歐陽金珍、厲彥柔、邱松祥、蘇雅子、陳博、徐從榮、公淑平、楊崑勝、陳淑玲、王爾豪、李新生、王秀貴、蔡惠娟、李中遵、李賢德、楊秀敏、陳昱旗、王煌樟、郭銀來、邱賢?、葉佳吟、陳建至、林明志、潘裕良。

黃國南黨部當選名單15人如下：邱俊瑋、張人國、張人華、李鎮國、許建國、唐寶貴、李步雲、簡國勝、劉銘唐、謝欣頻、李金谷、曾廣量、鄭添仁、黃清明、邱進家。黃國平黨部當選名單10人如下：羅瑛、蔡明芳、蘇正倫、歐宇婷、林瑞玲、黃美雲、龐東浦、王南寶、蔣大洋、高凱旋。

莊占魁表示，希望這些新科黨代表能克盡黨員代言人的職責，讓國民黨改革的腳步能持續前進。

(中時)