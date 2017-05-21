他跑路消失、她成立委 當年紅極一時主持人都去哪了？

當年紅極一 時的綜藝主持人都去哪了？(圖／本報系資料照、翻攝臉書）

台灣綜藝節目五花八門，不過早期製作簡單，多以歌唱節目為主，如《群星會》等，到了80年代，《綜藝100》創新型態，有歌有舞有短劇，此時大型綜藝百家爭鳴，《鑽石舞台》、《黃金拍檔》等檔檔高收視，另外男女交友與遊戲節目也大放異彩，如《我愛紅娘》、《百戰百勝》，還有最長壽的電視節目《五燈獎》，再再說明綜藝節目輝煌的歲月，當時全家圍在一起吃飯配電視，那段美好回憶至今仍難以忘懷，而主持人不僅有「四王一后」出名外，也捧紅不少明星，如今他們現在都去哪了？也讓人相當好奇。

除了張菲鮮少出現幕前，胡瓜、吳宗憲、張小燕都還有主持節目。(圖／本報系資料照）

「四王一后」分別是豬哥亮、張菲、胡瓜、吳宗憲、張小燕，其中豬哥亮已於15日病逝，張菲近年來淡出螢光幕，跑去修身養性，不僅會開輕航機，也玩遙控飛機，生活愜意，不過日前曾透露，有適合的節目今年會考慮復出。至於胡瓜、吳宗憲、張小燕，都還在綜藝主持界發光發熱，吳宗憲目前在台就有3綜藝節目，大陸邀約更是應接不暇。

白嘉莉、崔苔菁保養得宜。(圖／本報系資料照、翻攝youtube）

白嘉莉多主持歌唱節目，如《群星會》、《歡樂周末》，因氣質出眾，有「最美麗的主持人」之稱，後她嫁給印尼富商，就淡出演藝圈，長期定居在印尼，前年她在四海同心聯歡晚會擔綱國歌領唱，氣質依舊。外貌也保養得宜，而有「一代妖姬」封號的崔苔菁，以性感舞蹈、嬌滴滴聲音風靡全台。是當時稱霸主持、歌唱、秀場、戲劇及廣告等多棲女藝人，後她從演藝圈消失，曾被拍到發福，2011受邀擔任金鐘獎頒獎人，瘦15公斤妖媚現身，當時收視率達7.13創新高。

張琍敏投資環保包裝事業、柯志恩轉戰立委。(圖／翻攝自臉書)

影歌視三棲的巨星張琍敏和崔苔菁並稱雙后，在當紅之際離開演藝圈結婚生子，7年後因個性、價值觀都不一樣離婚，平時除了偶爾接海外商演，大部份時間都在旅行或聚會，還投資環保包裝事業，國民黨立委柯志恩曾主持《世界真奇妙》，更獲得金鐘獎最佳社教節目主持人，本以為她會繼續在媒體發光發熱，她卻轉換跑道，到美國攻讀博士，回國後投身學術界，現又轉往政壇，她曾說人生就是要活在當下，不斷跟自己挑戰。

廖偉凡因主持五燈獎成名。(圖／本報系資料照）

廖偉凡因主持五燈獎成名，有著流利口條與斯文外表，前妻因無法接受遠距離提出離婚，他每天借酒澆愁，因宗教信仰振作，認識現任妻子，婚後領養了學障兒，2012年他和友人合資成立生科公司，卻購入偽藥意圖販售，事後他坦承犯行並深表悔悟，獲緩起訴1年。並需捐5萬元給公益團體。

李茂山傳因債務跑路。(圖／本報系資料照）

李茂山因跟林淑容合唱「無言的結局」，紅遍整個東南亞，主持過不少高收視綜藝節目，如《玫瑰之夜》《來電五十》、《歡樂一百點》等，更是獲得金鐘跟金曲獎的雙金藝人， 1999年他卻突然人間蒸發，熟知內幕的人透露，他就是因愛上賭博加上投資失利，欠下龐大債務，只能帶著家人跑路躲避海外，也有傳聞他多次在東南亞登台表演還債，但好友胡瓜曾澄清，他無法回來是有合約問題，但真實情況無法得知。

曹啟泰和大10歲的夏玲玲因主持《連環泡》相識結婚。(圖／本報系資料照）

曹啟泰和大10歲的夏玲玲因主持《連環泡》相識，之後閃電結婚，是圈內姊弟戀修成正果的始祖，結婚至今30年，感情依舊恩愛，夏玲玲婚後就逐漸淡出，曹啟泰則是跨行投資珠寶。卻遇到夥伴落跑、慘賠1.6億，但他沒因此失志，走過人生低潮後，不僅開啟新加坡與大陸的主持工作，更接下舞台劇的演出。也跨足藝術品收藏與買賣

(專題報導)