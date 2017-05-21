卸不掉、吃下肚的唇膏恐傷身？ 聽醫師怎麼說

醫師表示，吃東西或接吻時不慎將口紅吃下肚，並不會對身體造成危害。(圖/達志影像/Shutterstock)

近年來，唇彩成了女性彩妝的重點，然而唇膏持久度也成了女性購買的重點之一，因此不掉色唇膏趁勢而起，但有許多女性擔心唇膏太過持久，不但會將唇彩吃下肚、也卸不掉，而造成健康上問題。

依據健康醫療網，皮膚科詹育彰醫師說明，不掉色口紅，成分含有染色劑，是較為持久的唇彩，並非真的不掉色。如吃東西或接吻時不慎將口紅吃下肚，吃下的口紅量也不大，不至於會對身體造成危害，民眾無須擔心。

因不掉色口紅較為持久，會有許多民眾在卸唇妝時會施以力道，反覆擦拭，詹育彰醫師指出，反覆擦拭嘴唇，恐會將嘴唇擦破皮，進而導致接觸性皮膚炎；且除了使用油性卸妝液可以卸除唇妝外，不掉色唇膏也能自然代謝掉。

詹育彰醫師提醒，在選購不掉色唇膏時，盡量選擇有品牌的唇膏，勿貪小便宜，以免嘴唇黏膜組織受傷，反而得不償失。

(中時電子報)