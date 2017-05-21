謝金燕靠她成避風港 王牌經紀人溫暖救援成恩人

謝金燕先前靠經紀人球球力挺撐過家事風波，邱瓈寬、孫德榮、王偉忠都是知名經紀人。（圖／中時資料照片；取自微博、臉書）

萬秀天王豬哥亮日前不幸癌逝，令粉絲相當惋惜，而回憶豬哥亮生前家事受矚目，他與謝金燕的父女心結多次被挑起，靠謝金燕經紀人球球一路相挺、保護，才使大事化小，天后江蕙前陣子捲入小三疑雲，《周刊王》報導當時談和解，所幸是時任江蕙經紀人的周令剛出面調停，才使事件落幕，雖周令剛事後對此回：「不要來問我」，不承認報導內容，但仍可見好的經紀人對於藝人重要影響力，以下細數演藝圈王牌經紀人。

林志玲表示邱瓈寬是她永遠恩人。（圖／中時資料照片）

1. 邱瓈寬

被稱「寬姐」的邱瓈寬昔日是天后王菲經紀人，在娛樂圈經歷與人脈都廣，2005年林志玲到拉斯維加斯表演，遇上黑幫威脅，幸好寬姐緊急出馬才擺平，使林志玲事後感恩表示：「寬姐是我的恩人，也是我的大俠！」港媒去年報導，陳寶蓮當年過世後，寬姐收養了她當時才半個月大的兒子，扶養至今，可見她感人義氣。

閻柔怡昔發文為林志玲抱不平。（圖／取自閻柔怡微博）

2. 閻柔怡

台灣第一名模林志玲事業版圖大、工作多，去年因發生陳冠希爆罵事件，才讓人發現原來林志玲的經紀人有好幾人，其中閻柔怡曾跳出為林志玲抱不平，表示一個多月前的確接過對方兩通電話，但她當時已回應是溝通有誤會，沒想到因此惹對方不滿，最後更喊話：「給志玲一個公平的對待」，對合作藝人遭捲風波相當心疼。

孫德榮和5566有深厚情誼。（圖／取自臉書）

3. 孫德榮

前5566經紀人孫德榮被譽為王牌推手，2004年許孟哲與記者發生肢體衝突，8天後孫德榮帶著許孟哲上門致歉，並表示願全額賠償攝影器材損失與醫療費，才使事件和平落幕，立下良好示範，如今孫德榮雖淡出演藝圈，但他透露仍和5566成員友好，並點名王仁甫和小刀最有情有義，時不時就會來找他聚聚，而先前孫協志離婚，孫德榮則在事情傳開一個月前就知情。

王偉忠昔為夏禕經紀人。（圖／中時資料照片）

4. 王偉忠

倪敏然12年前與夏禕爆緋聞、輕生，震驚娛樂圈，當時王偉忠身任夏禕經紀人，私下又和倪敏然情同兄弟，心情複雜，對於外界指責夏禕，王偉忠選擇沉默，低調協助夏禕度過風波，在倪敏然追思會上，妹妹倪蓓蓓選擇給王偉忠擁抱，雙方多年交情不言而喻。

(專題報導)