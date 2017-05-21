《全球星期人物》英國貴族圈美女社交高手 凱特王妃新婚妹碧琶

碧琶披上美麗婚紗出嫁，姊姊凱特王妃（右）也出席。（圖/美聯社）

碧琶和新婚老公馬修。（圖/美聯社）

在姊姊凱特王妃的婚禮上以翹臀伴娘之姿，引起世人矚目的碧琶，儘管她並非如姊姊有貴族的頭銜，但卻在昨天迎來一場不輸皇室受矚目的世紀婚禮，不僅是因為她是未來英國皇后的妹妹，更是因為她嫁的高富帥夫婿也堪稱是「王子」級的理想伴侶。細數碧琶過去交往的對象，都是非富即貴的菁英，這次的婚禮也讓出生平民的碧琶遊走於上流社會的高超社交手腕，再次成為熱門話題。

碧琶在2011年姊姊凱特王妃和威廉王子結婚時擔任伴娘，一席優雅的白色禮服襯托出好身材，當時更以「碧琶臀」的畫面，被各大媒體爭相報導。（圖/美聯社）

碧琶（右）2012年和姊姊凱特王妃一起觀看溫網比賽。（圖/美聯社）

自凱特王妃在2010年嫁入皇室以後，除了氣質高雅又親民的凱特王妃成為了媒體新寵兒外，凱特一家也因此被拿到了鎂光燈之下，尤其是在凱特婚禮上，原本只是個幫姊姊拉著婚紗裙擺的伴娘碧琶，卻以一襲白色典雅禮服一展玲瓏有緻的曲線和翹臀，成為婚禮意外的焦點，也讓她成為英國媒體爭相報導的話題人物，不過其實早在此之前，碧琶就已經在上流社會圈，闖出自己的名號。

碧琶在2011年凱特王妃的婚禮上全程幫姊姊調整裙擺，也因此多以背面面向鏡頭，意外因背面的苗挑曲線及翹臀而爆紅。（圖/美聯社）

碧琶在凱特王妃的婚禮上，優雅現身，成為意外的焦點。（圖/美聯社）

碧琶（Pippa）是菲莉帕．米爾頓（Philippa Middleton）的暱稱，她們的父母過去都任職於英國航空（ British Airways ），父親是機師，母親則是空姐，她們的母親在辭去空姐一職後，自己成立了一家派對公司，而且經營得有聲有色，更是成讓他們一家以此躋身中產階級，據報導該公司市值約5,000萬美元，這也提供了米爾頓家小孩不錯的經濟條件。

凱特王妃（前排右二）於2015年生下夏綠蒂公主時拍的全家福，妹妹碧琶（後排左二）也列於其中，她們姐妹父親（後排左一）、弟弟詹姆斯（後排左三）以及媽媽（後排左四）。（圖/美聯社）

碧琶和凱特從小就被父母送入貴族學校就讀，個性比姊姊開朗又熱愛運動的碧琶，更是以體育優等生的身份進入了英國知名寄宿學校Marlborough College，之後也成功錄取英國知名的愛丁堡大學就讀英國文學系，碧琶也利用了就讀的大學期間大展自己的社交手腕，大範圍的拓展了自己的交際圈，自此展開了她的上流社會生活。

碧琶多次亮眼出席公開場合，被認為擁有和凱特王妃一樣好的時尚品味。（圖/美聯社）

閉起凱特王妃，碧琶的外貌被外界認為較為老氣，不過她高衣Q的穿衣風格為她加了不少分。（圖/美聯社）

碧琶在大學時期不和同學夜夜笙歌、跑趴狂歡，她選擇了和貴族、企業家子女走在一起，參加週末城堡聚會、狩獵派對等，富有的他們也因大多有郊區的城堡，而被稱為「城堡幫」（castle crew）。碧琶十分善於人際交往，努力維持自己和王室、貴族、富豪們的關係，甚至是日後分手的前男友，都保持著很好的關係，從來沒有過狗血八點檔分手鬧劇，她也因此在上流社會打出了自己的名號，她的朋友曾表示：「碧琶剛入學時藉默默無聞，到畢業時人人都認識她」。

碧琶的歷屆男友都是非富即貴的菁英，她大學時期的朋友曾透露她的擇偶條件，表示男方「要有貴族頭銜，至少要有受封的可能，要有倫敦肯辛頓區或諾丁山的獨立毫宅，還要有鄉間房產，當然還得長得好看」，是不折不扣的高門檻，也可見碧琶從那時就很清楚知道自己要的是什麼，而事後也證明手段靈活的碧琶，也都能如願以償的找到了符合條件的理想人選。

碧琶和弟弟詹姆斯（右）2016年時在在觀眾席觀看溫網比賽。（圖/美聯社）

碧琶熱愛運動，2016年時和老公馬修一起滑雪。（圖/美聯社）

碧琶比起凱特王妃的優雅文靜，以熱情陽光美女的形象為人所知，他十分熱愛運動，跑步、滑雪、游泳樣樣來。（圖/美聯社）

碧琶大學時期的室友兼約會對象波西（George Percy）就是經典的例子，他是蘭諾森伯蘭郡公爵（Duke of Northumberland）的兒子，該家族是和王室有深遠往來的知名貴族，《哈利波特》取景地阿尼克城堡（Alnwick Castle）就是他們家族的財產，他和碧琶在2008年畢業後一直保持聯繫，於2012年才正式交往，但仍以分手告終。

2011年哈利王子（左）和碧琶為新書拍宣傳照，兩人還一度鬧出緋聞，外界盛傳米爾頓姐妹都將嫁入皇室的謠言。（圖/美聯社）

另一例子則是，碧琶在大學時期交往了3年的帕丁森（JJ Jardine Paterson），他是香港知名英資洋行、遠東最大英資財團怡和洋行（Jardine Matheson）家族的繼承人，兩人在分手後仍保持著友好的關係，近年曾被目擊兩人出遊。

碧琶和前男友傑克森。（圖/twitter）

凱特結婚之後，碧琶的擇偶喜好明顯轉向金融圈，包括金融家兼前英國板球隊隊員勞頓（Alex Loudon）、外表俊俏的股票經紀人傑克森（Nico Jackson）。據英媒報導，碧琶和兩人都曾論及婚嫁，她和勞頓的婚事因他的父母認為碧琶不適合作為妻子而告吹；至於她和傑克森則是多次高調出雙入對，兩人要訂婚的傳言也一度傳的滿天飛，但他們最後也因遠離戀愛而分手。

馬修和碧琶訂婚後時常出雙入對。（圖/美聯社）

至於讓碧琶終於定下來的馬修（James Matthews），也曾被外界認為是黃金單身漢，身為前賽車手、對沖基金經理人的他，是英國一家對沖基金公司的執行長，該公司管理著11億英鎊的資金，而他的父母則是擁有位於加勒比海岸伊甸岩（Eden Rock）飯店的億萬富翁。他和碧琶在2012年時曾短暫交往過，直到碧琶和帥氣股票經紀人傑克森結束了3年的感情後，兩人才又復合。

去年馬修在湖邊拿出價值25萬英鎊的超大鑽戒將碧琶套牢，兩人訂婚消息一出再次讓外界驚嘆碧琶的社交手腕，從默默無聞的大學生善用人脈關係，躋身上流社會的頂級名媛，最後更是親手敲定了「金龜婿」，成為億萬富翁的終生伴侶。碧琶用這次的夢幻婚禮再次羨煞眾人，也讓大家都在看獲得人妻新身份的她，未來將如何繼續在上流社會圈大放異彩。

(中時電子報)