酒糟性皮膚炎分四型，先監控再治療(圖/康健雜誌提供)

「酒糟」膚質患者的鼻頭或臉部會出現典型的玫瑰色泛紅。通常發病年齡從10歲到50幾歲不等，臨床上女性患者居多。

酒糟性皮膚炎可分成四型，有些人可能會一直停留在某一型，或同時合併其他型症狀：

‧第一型／紅斑血管擴張型：持續、片狀泛紅，合併血管擴張與熱痛。

‧第二型／丘疹膿皰型：長出像痘痘的疹子或膿皰。

‧第三型／眼睛型：眼睛周圍灼熱、乾澀、發癢，嚴重甚至會有結膜炎。

‧第四型／鼻瘤型（或稱鼻贅型）：皮膚增生腫瘤贅物，鼻子可能會變形。

女性多半以第一型紅斑血管擴張型和第二型丘疹膿皰型為主；

男性則多是第二型和第四型鼻瘤型。

第一型／紅斑血管擴張型

醫師開立口服的乙型交感神經阻斷劑，或甲型交感神經刺激劑，搭配一些抗組織胺藥物，讓臉部血管不再嚴重擴張。部份紅斑血管擴張型的患者擦藥後仍不見好轉，可考慮打染料雷射讓血絲不再那麼明顯。

第二型／丘疹膿皰型

醫師開立口服的四環黴素抗發炎，或成分為Metronidazole的外用藥與外用抗蟎蟲藥，能抑制過度增加的的毛囊蟎蟲；外用另有抗發炎的非類固醇免疫抑制劑及俗稱杜鵑花酸的壬二酸。

第三型／眼睛型

雖然不常見，但可能同時合併任何一型，嚴重者甚至會有結膜炎，需連同眼科會診治療。

第四型／鼻瘤型

可以打破壞性的雷射，如二氧化碳雷射。但一定要先處理發炎，不然原本發炎的區域經雷射光束破壞，反而會加重或化膿。至於鼻瘤嚴重腫大及變形的患者，只能利用手術切除。

治療酒糟性皮膚炎除了要有耐心，平日皮膚的保養、調整作息也相當重要。外出記得撐傘或戴帽防曬，不要常待在三溫暖、溫泉或廚房等悶熱的環境，少吃烤炸辣燙的食物及熱湯，情緒保持穩定與生活作息正常，才能防止酒糟性皮膚炎反覆發作。資料來源：《身體百科12皮膚100問》

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(中時電子報)