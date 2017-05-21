《時來運轉》除非奇蹟 騎士橫掃已成定局
簡單來說，「小皇帝」詹姆斯與騎士已把今年東區冠軍賽，變成超難看「欺壓」戲碼，除非塞爾提克出現奇蹟，否則騎士連3輪橫掃對手恐成定局，也讓22日上午8點30分的第3戰，勝負毫無懸念，別忘記騎士回到自家主場了！
徹底降低東區決賽可看性的關鍵人物，當然還是詹姆斯，前兩戰平均34分、7助攻、6.5籃板與3抄截的他，幾乎主宰了整個戰局，他那種「君臨天下」的霸氣打法，完全擊潰塞爾提克防線，也帶動騎士全隊無比高昂的士氣。
騎士會在前兩役平均勝分28.5分的另一主因，則是「愛神」洛夫甩脫前兩輪低迷，連兩場都拿雙十，平均每場26.5分、12籃板，加上崔斯坦湯普生主宰首役禁區、厄文第2戰火力回溫，讓騎士幾乎找不到任何攻守弱點。
不過這樣的騎士，就像詹姆斯20日賽後所說，還有不少進攻空間，因為除了「三巨頭」與崔斯坦湯普生，其他騎士球員表現只算平平，尤其板凳戰力幾乎消失，面對自信全無的塞爾提克或許還可應付，到總冠軍賽就很難說了。
除了完全被詹姆斯打傻，塞爾提克自身最大危機就是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯不再神奇，前兩場東區決賽場均9.5分、8助攻，投籃命中率跌到2成80(投25中7)，如今更麻煩的是，他在第2戰還因左臀拉傷提前退場治療。
姑且不管艾塞亞湯瑪斯第3戰能否上場，畢竟就算他傷癒歸隊，還剩多少本事還很難講，重點還是包含布雷德利、荷福德、克勞德、史馬特等主力可不可以及時找回前兩輪信心與手感，最起碼幫助塞爾提克別再輸得如此難看。
不僅艾塞亞湯瑪斯必須扛下慘敗戰犯罪名，塞爾提克總教練史蒂文斯也要負上部分責任，因為除了改變不了低迷團隊氛圍，史蒂文斯也找不出最佳輪替方案，只是輪流換人上去試手氣，這樣的胡亂調度，球員會有自信才怪。
塞爾提克想要奇蹟發生，需要改變的事情還太多，可惜所剩時間有限，起碼先讓第3戰別輸得太難看，努力展現一些身為東區頭號種子的韌性與驕傲，如果連這些最基本的事情都做不到，就準備連3場都遭騎士痛宰吧！
(中時電子報)
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