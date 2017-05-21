等回夫白骨 寶島歌后紀露霞曾不敢唱《望你早歸》
日前第28屆金曲獎公布入圍名單，由寶島歌后紀露霞及已逝歌手張雨生獲得特別貢獻獎。出道超過60年的紀露霞，唱紅《黃昏嶺》、《望你早歸》等多首金曲，只是她也因為牽手46年的丈夫離世，長達好幾年不再唱《望你早歸》這首歌曲。
當年紅透半邊天的紀露霞，在24歲那年嫁給空軍飛官高必達，更因為怕影響到丈夫升遷，1961年婚後退隱歌壇，直到多年後才以歌唱老師身分復出。不過就在2004年2月，紀露霞突然透過媒體公開喊話，請大家幫她找回患有輕度失智症的丈夫。
「這一生中，我最痛苦就是找我先生，從來沒有這麼痛苦。」紀露霞去年向媒體回憶這段尋夫的痛苦記憶，稱為了丈夫什麼地方都找了，每回下雨就擔心起丈夫怕他淋濕、冬天就怕他冷到，只是找了一年半，最後紀露霞人是找到了，但卻是白骨。
在尋找丈夫的那段期間，紀露霞天天以淚洗面，可是說也奇怪，在找回丈夫後，她反而不哭了，「總算回來了，我是這樣想。」只是丈夫過世後，紀露霞有好一段時間不敢再唱《望你早歸》，直到2012年個人演唱會上，她才克服心理障礙，再次唱起，並向觀眾說：「我已經想開了，人總是要活下來。」
(專題報導)
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