吳敦義當選黨主席 國民黨：回覆中共賀電致謝

國民黨20日完成黨主席改選，收到中共賀電。(國民黨官網)

吳敦義當選國民黨主席，回覆中共賀電。(國民黨官網)

前副總統吳敦義20日晚間當選中國國民黨主席，國民黨晚間發布新聞稿表示，中國國民黨主席選舉今（20）日順利完成，吳敦義同志以52.24%得票率當選新任國民黨主席。黨中央於晚間收到中共中央總書記習近平發來賀電，吳敦義主席當選人稍晚亦回覆電文致謝，國民黨官網並附上雙方賀電圖檔。

(旺報)