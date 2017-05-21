NBA》馬刺告急 里歐納德G3確定缺陣

馬刺隊里歐納德首戰受傷，連續缺席兩戰。(美聯社資料照)

勇士與馬刺的西區決賽第3戰即將開打，馬刺總教練帕波維奇沉重地宣布，腳踝受傷的主將里歐納德第3戰確定不會上場。輸掉前兩戰的馬刺形勢嚴峻，怪不得帕波維奇無法原諒勇士帕楚利亞的「無心之過」。帕楚利亞自己也因傷將缺席第3戰，但這對勇士影響很小。

馬刺原本是被看好的奪冠隊伍之一，里歐納德首戰受傷，馬刺失掉23分的領先優勢而敗戰。第2戰里歐納德缺陣，馬刺又慘輸36分。帕波維奇表示他很需要里歐納德，但他寧願不要冒險讓他帶傷上陣。至於馬刺該怎麼辦，帕總無奈地說：「我只好花錢找算命師，讓他們來激勵我的球員。」

(中時電子報)