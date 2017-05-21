李艷秋解讀阿扁談話：總統是廢人 我帶領大家吧！
前總統陳水扁19日晚上出席凱達格蘭基金會募款餐會，播放預錄談話痛批小英，對阿扁的致詞，資深媒體人李艷秋解讀說：「現在這個總統是廢人，不能靠，還是我帶領大家吧！」
李艷秋直指阿扁依舊犀利精準，現任總統立馬被甩出好幾條街！並解讀他的致詞如下：
1.鎖定軍公教送暖，讓年金改革中被小英羞辱汙名化的軍公教受寵若驚，阿扁三言兩語就拿到與小英對立的話語權，證明他依舊有點石成金的本事，就像他以前裁定誰愛台誰賣台一樣有power。
2.教訓小英，人民最大，我貪汙都還有這麼多人挺，你現在民調已經崩盤，還不來巴結我？
3.要走台灣路，現在這個總統是廢人，不能靠，還是我帶領大家吧！
李艷秋酸阿扁說，他最讓人欽佩的是，總可以把台灣司法踏在腳下。台中監獄提出五不，威嚇阿扁踩紅線就取消保外就醫，完全是流氓行徑，侵犯阿扁司法人權。
證據是：
1.不進場──阿扁進去是因為肚子餓扒兩口飯，你們就要抓他回去關？
2.不上台──阿扁雖然用手摸得到舞台，但是腳沒上去啊！
3.不演講──連放視頻都不行？下回用VR(虛擬實境)行嗎？
4.不談政治──鼓勵台灣人走自己的路，阿扁錯了嗎？阿扁錯了嗎？
5.不受訪──要阿扁看到麥克風不講話，是不合理的酷刑，阿扁都吞下了，還要怎？
雖這五不明顯放水(只要不進場，就不會上台，不能演講，不會談政治，更不會受訪啦!搞那麼多不，其實是向阿扁掛保證──不會回監)。
李艷秋最後一句話總結現狀：「520現任總統神隱，貪汙總統趴趴走！」
(中時電子報)
文章來源：李艷秋臉書
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