李艷秋解讀阿扁談話：總統是廢人 我帶領大家吧！

「野生阿扁」20日中午現身板橋高鐵站。（資料照片，柯宗緯攝）

前總統陳水扁19日晚上出席凱達格蘭基金會募款餐會，播放預錄談話痛批小英，對阿扁的致詞，資深媒體人李艷秋解讀說：「現在這個總統是廢人，不能靠，還是我帶領大家吧！」

李艷秋直指阿扁依舊犀利精準，現任總統立馬被甩出好幾條街！並解讀他的致詞如下：

1.鎖定軍公教送暖，讓年金改革中被小英羞辱汙名化的軍公教受寵若驚，阿扁三言兩語就拿到與小英對立的話語權，證明他依舊有點石成金的本事，就像他以前裁定誰愛台誰賣台一樣有power。

2.教訓小英，人民最大，我貪汙都還有這麼多人挺，你現在民調已經崩盤，還不來巴結我？

3.要走台灣路，現在這個總統是廢人，不能靠，還是我帶領大家吧！

李艷秋酸阿扁說，他最讓人欽佩的是，總可以把台灣司法踏在腳下。台中監獄提出五不，威嚇阿扁踩紅線就取消保外就醫，完全是流氓行徑，侵犯阿扁司法人權。

證據是：

1.不進場──阿扁進去是因為肚子餓扒兩口飯，你們就要抓他回去關？

2.不上台──阿扁雖然用手摸得到舞台，但是腳沒上去啊！

3.不演講──連放視頻都不行？下回用VR(虛擬實境)行嗎？

4.不談政治──鼓勵台灣人走自己的路，阿扁錯了嗎？阿扁錯了嗎？

5.不受訪──要阿扁看到麥克風不講話，是不合理的酷刑，阿扁都吞下了，還要怎？

雖這五不明顯放水(只要不進場，就不會上台，不能演講，不會談政治，更不會受訪啦!搞那麼多不，其實是向阿扁掛保證──不會回監)。

李艷秋最後一句話總結現狀：「520現任總統神隱，貪汙總統趴趴走！」

(中時電子報)