海外僑社撤旗官司 雙方彈盡援絕

中華總會館撤旗案官司纏訟四年，雙方律師費驚人。(圖:陳子巖攝)

駐美中華總會館輪值總董黃惠喜。(圖:陳子巖攝)

美國舊金山僑社「駐美中華總會館」撤旗官司，經過四年的纏訟，目前原告與被告已陷入「彈盡援絕」的痛苦掙扎階段，雙方皆有意撤案了結，但為了「面子」誰都不願先跨出一步。

目前，原告予被告雙方各自內部皆有「主戰」和「主和」勢力在幕後較勁。

「駐美中華總會館」於四年前5月爆發將其懸掛於大廳的青天白日滿地紅國旗撤下的風波，引發該總會館所屬的「肈慶總會館」向法院提出告訴而纏訟至今。

據了解，原告的「肈慶總會館」與被告的「駐美中華總會館」雙方已為這場撤旗官司付出昂貴的代價。原告的律師費至少已經超過1百萬美元，而被告方面最近也收到律師方面所寄來的近60萬美元帳單。這龐大的帳單，實已逼使雙方不得不走向和解之途。

相關人士昨天對本報記者透露，「駐美中華總會館」代表、「肇慶總會館」代表、以及駐舊金山經文處將於下周2 (26日)進行初步協商，以尋求和解之道。

今年接下中華總會館總董的黃惠喜於5月2日在就職時即公開指出，這個「不愉快的官司」應該儘快撤銷。黃惠喜總董稱，「這個律師費再付下去，中華總會館就要賣樓了。」他呼籲，原告和被告應以僑社和諧為重，應找出一個雙方都能接受的方式予以撤銷該官司。

駐美中華總會館的一位有影響力的商董李綽宗於近日草擬了一份撤告聲明，希望原告與被告皆同意予以撤銷上訴，但有關雙方皆以「將徵詢律師之後，才能決定是否簽字」，以致未能有所進展。

據熟悉人士指出，原告「肇慶總會館」的律師費更為龐大，已高達1百萬美元以上，目前，原告方面除在僑社籌款之外，主要還是仰賴中華民國政府給予資助，否則根本難以負擔此一龐大律師費。

(中時電子報)