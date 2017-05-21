NBA》勇騎大欺小很好看？聯盟老總改口了

勇士與騎士的三度對決幾乎是無可避免的結果。(美聯社資料照)

勇士與騎士兩支勁旅銳不可當，即使他們例行賽沒有勝過其他球隊太多，但進入季後賽之後彷彿開啟了屠殺模式，一路粉碎所有的對手。NBA老總席爾佛也看出，不論是塞爾提克或馬刺都無法阻擋勇騎三度上演爭冠戲碼。

杜蘭特季外加盟勇士，組成恐怖的4巨頭，席爾佛原本是不樂見的，但他現在似乎改變了想法。「這無所謂，我們應該慶賀兩隊的成功。」席爾佛對ESPN表示，勇士與騎士都是新興強權，「勇士隔了40年才重新奪冠，騎士去年才拿下隊史首冠。如果你對照當年的塞爾提克與湖人，勇士與騎士還差得很遠。」

席爾佛原本關心強弱失衡問題，他現在又認為，看這兩隊橫掃對手也挺有趣的。「的確大家希望看到戰力更均衡的聯盟，但我認為欣賞這種境界的超級強隊打球還是很吸引人的。」

席爾佛認為能吸引球迷就是好比賽，因此他更在意的是輪休問題。特別是騎士橫掃例行賽戰績相同的暴龍，又痛扁東區老大塞爾提克，顯然就是在例行賽有所保留，身為聯盟主席，席爾佛只盼望讓球迷每場都看到最高水準的比賽。

(中時電子報)