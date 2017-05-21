「言玲」有望復合？ 他們分手多年也舊情複燃

網友相當期待言承旭和林志玲復合。（圖／中時資料照）

藝人言承旭和林志玲情纏14年，分合消息不斷，近日兩人再隔空互丟曖昧球，先是林志玲認了和對方還有聯絡，被問會否復合，坦言說「要看對方怎麼想」，接著換言承旭難得鬆口「那要看她」，林志玲則回應「順其自然」，令網友相當看好他們復合。而演藝圈中，其實也有許多對情侶分手後，最後兜兜轉轉多年還是回到對方身邊，更有不少對修成正果，甜蜜指數破表。

謝霆鋒和王菲3年前世紀復合。（圖／達志影像）

相差11歲的王菲和謝霆鋒首次高調認愛在2000年，這段姊弟戀在當時娛樂圈造成轟動，但兩人還是在2002年分手，後來王菲2004年和李亞鵬結婚生下李嫣，謝霆鋒2006年也娶了張柏芝並生下兩子。不過，這2段婚姻卻也分別維持了6、7年就宣告破局，恢復單身的2人於2014年被拍到在女方家中親吻的照片，世紀大復合的消息，更是震驚粉絲，現2人戀情穩定，不時還被傳婚訊，一舉一動備受外界關注。

許志安和鄭秀文情愛糾葛24年，終於在2005年被證實完婚。（圖／中時資料照）

同樣談姊弟戀的鄭秀文和許志安相差5歲，兩人於1991年相戀，便在歌手路上互相扶持，但2004年卻宣告分手，分開期間，許志安曾和女模余德琳高調認愛，但交往3年又以個性不合為由分手，而鄭秀文始終保持單身。後來，兩人在2011年證實復合，且在2013年屢被傳男方秘密求婚成功，但他們卻一直笑笑不回應，最後在2015年被造型師透露他們已完婚，也讓粉絲見證2人經歷分分合合24年終於修成正果。

馮德倫、舒淇去年閃電宣布結婚。（圖／資料照）

馮德倫和舒淇相識20年，1997年因拍《美少年之戀》結緣而被爆交往，雖舒淇中間曾和黎明、王力宏傳緋聞，馮德倫則和莫文蔚相戀9年過，而2007年底分手後，又被直擊與徐若瑄有曖昧；儘管期間雙方情史各自精彩，但在2012年被拍到同遊日本後，緋聞又再度被提起，更令大家驚喜的是，他們去年9月無預警公開「結婚啟事」：「我們相識了20年相戀了四年」、「我們決定互相糾纏一輩子」、「我們結婚了」等句句告白，都讓粉絲感受到滿滿幸福氛圍。

莫文蔚2011年和外國初戀男友Johannes結婚。（圖／中時資料照）

莫文蔚出道20多年，先後和周星馳、陳小春等男星傳緋聞，尤其和馮德倫曾相戀9年並一度論及婚嫁，但此段戀情後來仍宣告破局，最後，莫文蔚2011年和德籍男友在義大利完婚，特別的是，莫文蔚17歲時就曾與Johannes相戀，且兩人都是彼此的初戀，沒想到分開20多年後還能再續前緣，奇妙的緣分令大家驚嘆連連。

王陽明、蔡詩芸分手8年重燃愛火，2015年完婚。（圖／中時資料照）

「台灣第一帥」王陽明過去情史豐富，和天后蕭亞軒、大陸女星張儷曾承認戀情，與多位模特兒也傳過緋聞，而老婆蔡詩芸除了和高以翔有過一段情，與歌王黃立行也傳出交往過。但其實這2位發電機在2015年結婚前，早於2005年就交往過，他們當年同在師大上中文課而擦出愛火，不過戀情僅維持2年就無疾而終，隔了8年，兩人在2014年重燃愛火，且復合4個月就決定閃婚，讓大家驚喜不已，現在他們更被封為「最強閃光夫妻」，甜蜜稱羨眾人。

(專題報導)