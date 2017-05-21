MLB》歐提茲：洋基捅刀 壞我名人堂資格
紅襪隊「老爹」歐提茲去年退役，闖蕩大聯盟20載，效力紅襪14季，留下了赫赫戰功，他目前等待的只剩下棒球名人堂的永恆榮耀。但是歐提茲至今憤恨當年洋基在背後捅他一刀，這可能影響他叩關名人堂的機會。
2009年《紐約時報》曾列出藥檢未過的球員，歐提茲也在名單上，指出他在2003年被驗出對人類生長激素呈現陽性反應，歐提茲肯定爆料的就是他的死對頭洋基。「洋基一堆球星被逮到，紅襪卻一個也沒。這份指控沒有任何細節，沒有指出是如何買藥、何時用藥，也沒有人通知我到底被驗出什麼藥物。」
那份藥檢名單原本不應該被公開，但最後還是流到媒體手上。歐提茲退休前曾說：「若我因為這件事而進不了棒球名人堂，那是非常不公平的。」他早年在雙城表現平平，2003年轉至紅襪才大放異彩，他因此懷疑是洋基向媒體洩密。事實上，正是對洋基的怨恨，才讓歐提茲成為一名傑出的打者。
王建民2006、2007年在洋基兩度繳出19勝，但對上歐提茲這位強力的左打仍舊吃了很多苦頭。歐提茲在網路上寫道：「有時候我大清早起床全身痠痛，但只要球隊巴士一開到洋基球場，我的精力就全回來了。」
大聯盟主席曼佛雷德曾表示那份2003年的藥檢報告靠不住，歐提茲有可能是清白的。問題是聯盟在禁藥的處置上仍是一筆糊塗帳，全壘打王邦茲不曾被驗出禁藥，但他已被認定為用藥者，至今在名人堂卡關。歐提茲這筆帳如果沒算清，難保不會受到影響，他最快將於2021年獲得票選資格。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。