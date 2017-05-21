MLB》歐提茲：洋基捅刀 壞我名人堂資格

紅襪隊歐提茲去年告別球場。(美聯社資料照)

紅襪隊「老爹」歐提茲去年退役，闖蕩大聯盟20載，效力紅襪14季，留下了赫赫戰功，他目前等待的只剩下棒球名人堂的永恆榮耀。但是歐提茲至今憤恨當年洋基在背後捅他一刀，這可能影響他叩關名人堂的機會。

2009年《紐約時報》曾列出藥檢未過的球員，歐提茲也在名單上，指出他在2003年被驗出對人類生長激素呈現陽性反應，歐提茲肯定爆料的就是他的死對頭洋基。「洋基一堆球星被逮到，紅襪卻一個也沒。這份指控沒有任何細節，沒有指出是如何買藥、何時用藥，也沒有人通知我到底被驗出什麼藥物。」

那份藥檢名單原本不應該被公開，但最後還是流到媒體手上。歐提茲退休前曾說：「若我因為這件事而進不了棒球名人堂，那是非常不公平的。」他早年在雙城表現平平，2003年轉至紅襪才大放異彩，他因此懷疑是洋基向媒體洩密。事實上，正是對洋基的怨恨，才讓歐提茲成為一名傑出的打者。

王建民2006、2007年在洋基兩度繳出19勝，但對上歐提茲這位強力的左打仍舊吃了很多苦頭。歐提茲在網路上寫道：「有時候我大清早起床全身痠痛，但只要球隊巴士一開到洋基球場，我的精力就全回來了。」

大聯盟主席曼佛雷德曾表示那份2003年的藥檢報告靠不住，歐提茲有可能是清白的。問題是聯盟在禁藥的處置上仍是一筆糊塗帳，全壘打王邦茲不曾被驗出禁藥，但他已被認定為用藥者，至今在名人堂卡關。歐提茲這筆帳如果沒算清，難保不會受到影響，他最快將於2021年獲得票選資格。

(中時電子報)