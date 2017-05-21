CNN爆 俄官員自誇可用佛林影響川普

佛林與俄羅斯之間的關係近日備受爭議，到底川普及其競選陣營是否也與俄國有關聯，近日受到熱烈關注。(圖:美聯社檔案照)

CNN引述歐巴馬政府時代官員的消息稱，俄官員曾自誇可用佛林影響川普。(圖:美聯社檔案照)

美國政壇有關涉俄事件天天有媒體報猛料。CNN引述一名前任官員的消息爆料稱，有俄國官員在一段對話中，曾自誇可以透過利用佛林來影響川普。

CNN引述歐巴馬政府的一名前任官員為消息稱，在去年美國總統大選期間，美國情報系統掌握到一段俄國官員之間的對話，對話內容顯示，有俄國官員自誇可以利用當時身為川普顧問的退休將軍佛林，來影響到川普。

這些對話內容讓美國情報官員深感憂心，其中部分官員更自主性的減少了分享給佛林的敏感資訊。佛林後來在川普上任之後，一度獲任命為國家安全顧問，接下來卻因為與俄羅斯駐美大使通話事件而閃電請辭。

CNN報導指出，透露消息的官員稱，這在一開始就是個「五級火警」。另外還有一名前朝官員也表示，從俄羅斯官員對話中提到佛林的口氣，感覺得出可能涉及國家安全問題。

前任官員還向CNN表示，這段對話是由美國情報系統掌握到的，而佛林與俄方的關係是在2016年開始的，在他被發現與俄羅斯駐美大使通話談及取消美國對俄羅斯的制裁之前，雙方發展關係已經有數個月的時間。

佛林的律師對此則拒絕發表評論，表示「我們相信在所有的詢問完成之後，一定沒有證據顯示，選舉陣營跟俄羅斯有關係。

而白宮方面則有官員回應稱，這件事並不會影響總統或川普政府致力於增加就業以及維護美國的安全。

(中時電子報)