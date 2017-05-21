MLB》0好3壞出棒 馬林魚麥總氣炸了

馬林魚與道奇球員衝上場對峙。(美聯社資料照)

馬林魚最近22戰苦吞18敗，成為國聯東區爐主，上周末敗給道奇的一戰，雙方還爆發清空板凳的對峙，魚軍總教練麥汀利當場大動肝火。最讓麥總生氣的不是兩邊投手互砸，而是道奇柯瑞西格在0好3壞時出棒。

馬林魚拉莫斯8局下投出觸身球，道奇立刻在9局上還以顏色，史崔普林一記內角球差點擊中史坦頓，憤怒的史坦頓正要上前與投手對嗆，休息室的球員就全數衝出。最後麥汀利、史崔普林皆被主審驅逐，馬林魚以2-7敗陣。

麥汀利指責是對手主動挑釁，他念念不忘道奇柯瑞西格7局下「沒有好球、3壞球」時積極出棒，當時道奇還以5-0領先，簡直欺人太甚。「的確是我們拉莫斯先砸人，但道奇真的要算帳，別忘了他們還在0好3壞時揮棒。」麥總不斷重複描述柯瑞西格的「惡行」(該球打成界外,後來仍被保送)，可見他有多麼不爽。

通常打者不會在0好3壞時出棒，即使他們知道投手會在下一顆盡力投出好球，他們也只靜靜等待，這是棒球場上的潛規則之一，柯瑞西格「惡意」出棒讓麥總很不能諒解。不過先發投手接連受傷，牛棚不停失火，戰績一團糟，只能靠史坦頓、歐蘇納上打擊區逞匹夫之勇，這些恐怕才是真正讓麥總心煩意亂的原因。

(中時電子報)