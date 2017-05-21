打臉川普？美第一夫人不戴頭巾

美第一夫人到訪沙烏地阿拉伯，並未照當地傳統戴頭巾，引發討論。(圖:美聯社)

陪同美國總統川普出訪的美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)，在抵達第一站沙烏地阿拉伯時，並未依照當地傳統戴上頭巾，引發注目。由於川普曾在2年前抨擊時任第一夫人蜜雪兒隨同歐巴馬訪問沙國時沒有將頭部覆蓋，因此梅蘭妮亞這次也沒戴頭巾，被媒體形容是打臉夫婿川普的批評。

2015年1月，蜜雪兒隨歐巴馬出訪沙國時未戴頭巾引起討論，當時川普就大加抨擊她不戴頭巾的決定。川普當時在推特上說，「好多人都在說，蜜雪兒拒絕在沙烏地阿拉伯戴上頭巾很棒，但其實她們都感到被羞辱了，我們已經夠多敵人了。」當時他的推文的足夠一詞還少拚了一個英文字母。

事過境遷，如今川普以美國總統身分到訪沙國，第一夫人梅蘭妮亞同樣不戴頭巾，身穿黑色保守洋裝現身沙國訪問的場合，跟蜜雪兒當年一樣，使得這段往事又被媒體重提，質疑似有昨非今是之感。

美聯社報導指出，根據沙烏地阿拉伯對女性嚴格的服裝規定，沙烏地阿拉伯的女性以及大多數的女性訪客，在公共場所都必須戴上寬鬆、黑色稱為abaya的頭巾；另外，多數沙烏地阿拉伯婦女則還會將頭髮及面部遮蓋起來。

(中時電子報)