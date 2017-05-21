NBA》塞隊教練：你們要知道騎士有多強

塞爾提克第2戰大幅落後，球員默默坐在場邊。(美聯社資料照)

東區龍頭塞爾提克在自家主場遭遇騎士，像被大人打小孩一樣地修理，騎士主將詹姆斯保持專注，表示他們還有改善空間。不過隊友「神經刀」史密斯在比賽中途向塞隊觀眾做出掃地的動作(暗喻橫掃)，囂張的行徑似乎有些小人得志。

無論如何，塞隊總教練史蒂文斯對此卻雙手一攤，他沒料到騎士在例行賽和季後賽是兩支截然不同的隊伍。「你們必須明白騎士有多厲害，他們總是有辦法打亂你的防守對位。特別是詹姆斯，他很快能察覺洛夫有單打機會，或是改由呼叫同伴掩護厄文進攻，這讓我們疲於應付。」史蒂文斯這段話可不是馬後炮，他是在第2戰賽前說的。

去年總冠軍戰前，灰熊老飛人卡特公開演示騎士的進攻打法，包括詹姆斯如何找出空隙，以及他與厄文如何輪流主導進攻，這與塞隊教練所描述的相去不遠。問題是知道了不等於有辦法解決，如同勇士本季沒有再寫70勝戰績，季後賽卻打得比去年更加凶猛，對手並非不清楚勇士的跑轟打法，但就是束手無策。

塞爾提克第2戰慘敗44分，根據ESPN統計，這是史上第1種子在季後賽輸得最慘的紀錄。後衛布雷德利說：「『震撼』不足以形容我的反應，我感覺非常恥辱。」有傷在身的「小刺客」湯瑪斯也很洩氣，拚戰一整季又歷經喪妹打擊，卻是這樣的結果。中鋒荷福德仍保持樂觀，「所幸我們大家還是團結一心，總有辦法熬過去的。」

(中時電子報)