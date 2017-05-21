天氣轉悶熱!西半部高溫30度以上 午後防雷陣雨
今天（２１日）白天以後水氣減少，各地以多雲到晴的天氣為主，迎風面的東半部地區、大臺北的東側、大臺北山區及基隆北海岸一帶仍有短暫陣雨，中部山區及南部地區要留意午後雷陣雨；溫度方面，西半部各地可達３０度以上，中南部甚至有３２、３３度，東半部地區雲量較多，高溫約２８到３０度，請外出活動的朋友、以及參加國中會考的考生注意防曬，多補充水分。
根據中央氣象局資料顯示，今天風力雖然不是特別強，但東半部、北部及恆春半島沿海仍有機會出現２至３米左右的浪高，海邊活動一定要特別注意安全。
另外，下週一、下週二（２２日、２３日）迎風面降雨的區域會更減少，而西半部地區則須注意午後熱對流所造成的降雨；白天高溫的部分也會略微回升些，整體而言較偏悶熱。
下週三、下週四（２４日、２５日）受到新一波鋒面影響，天氣由北往南、由西往東轉為不穩定的型態，各地降雨機率增高，有陣雨或雷雨，下週五、下週六（２６日、２７日）鋒面仍在台灣附近，天氣不穩定，而且這幾天一旦下雨，就可能伴隨較大的雨勢。
空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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