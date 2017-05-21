NBA》小刺客宣告報銷！綠衫軍準備打包

塞爾提克控衛艾塞亞湯瑪斯因臀部拉傷，本季就此結束。(美聯社資料照)

前兩戰在主場大敗的塞爾提克已經失去最後一絲反撲力量，球團21日宣布主將「小刺客」艾塞亞湯瑪斯因臀部拉傷，剩餘季後賽確定報銷。西區的馬刺也傷了主將里歐納德，騎士與勇士幾乎篤定保送總冠軍戰。

艾塞亞湯瑪斯前一輪與巫師苦戰7場時就已受了傷，他第6戰之後就因右臀痠痛到醫院檢查，第7戰他咬牙擊退巫師。如今對上強大的騎士，塞爾提克勝算非常渺茫，勉強湯瑪斯奮戰下去已沒有意義，因此球團果斷決定讓他提前休養。

根據診斷，艾塞亞湯瑪斯是右臀「股骨髖臼撞擊綜合症」與盂唇撕裂，球隊醫療團隊表示，「為了避免讓湯瑪斯受到永久傷害，我們必須提前終止他的球季。」

(中時電子報)