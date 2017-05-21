飯店優惠殺很大 小心攏係假！
旅展下殺特惠專案，買到賺到？你以為搶到超優惠折扣，小心反而吃虧！砍頭生意有人做，賠錢生意無人願意接，飯店業者推出的超優惠行銷方案讓人眼花撩亂又心動，但其實可能是「假」的！根據節目《小明星大跟班》找來飯店業者自爆旅展行銷4大秘辛，揭發下殺優惠背後隱藏的真相。
1.買一送一
以飯店業來說，所謂的「買一送一」即第一天房價原價、第二天免費，感覺上賺了5折優惠，但其實網路優惠原本就是5折價，「現場限時下殺」，也沒有殺多少。
2.2588住總統套房
蝦咪！只要2588就能住到總統套房，對於一般小資族捨不得花大錢住總統套房，這根本是莫大的吸引力，你以為是飯店佛心促銷嗎？事實上，整間飯店就只有一間總統套房，想要入住得先預約，當然預約恐要等到猴年馬月。
3.票券遺失、過期
飯店業者表示，旅展促銷活動回收率只有7成左右，剩下的3成沒有來兌換的顧客，不是遺失票券就是過期，而飯店通常都是「認券不認人」，倘若票券過期顧客就得補差價，結果賺到的當然還是飯店業者。
4. 周末、國定假日、寒假、暑假「都不適用」
票券上通常都會明確說明周末、國定假日、寒假、暑假「都不適用」，但都是以較小的字體呈現，若非得要在假日使用，顧客仍需補上差額。
(中時電子報)
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