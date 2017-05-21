美媒：線民遭逮 重挫CIA大陸情報網

中國大陸自2010至2012年殺害或囚禁18到20名美國中央情報局（CIA）線民，重挫美國在大陸情報搜集活動。（圖/擷自網路）

外媒報導，中國大陸自2010至2012年殺害或囚禁18到20名美國中央情報局（CIA）線民，重挫美國在大陸情報搜集活動，為何線民身份曝光遭逮？原因尚未查出。

據中央社引述紐約時報（NYT）報導稱，中國大陸從2010年底至2012年殺害提供消息給CIA的線民至少12人，摧毀一個耗費多年建立的情報網絡。其中，1名線民在中國大陸某地政府大樓前遭公開槍殺，目的是要向民眾傳達間諜下場訊息。

因多位線民遭殺害，美國聯邦調查局（FBI）和CIA開始聯手調查此疏漏，調查在北京展開的所有任務行動以及美國大使館內每一位員工。調查最終聚焦於曾任職監控中國部門的前CIA特工，但未掌握到得以逮捕他的足夠證據。但有部分調查人員相信，中方駭入CIA的秘密通訊系統，導致線民身份曝光。

(中時電子報)