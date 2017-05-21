5月21日各報頭版要聞

頭版要聞

重點要聞

●當選藍營新黨魁 吳敦義矢言贏回執政

國民黨主席選舉結果出爐，前副總統吳敦義打破各方原先認為會進入「二輪投票」的可能，成功拚出首輪過半，成為藍營新共主。吳敦義發表勝選感言表示，黨必須「精誠團結」，他承諾將竭智盡忠，全力以赴；面對2020年也要提早準備，帶領國民黨重返執政。

●川普首訪飛沙國 簽千億美元軍售

美國總統川普19日展開上任後首次出國訪問的行程，他史無前例地選擇了沙烏地阿拉伯，作為出訪的首站，川普將與沙國簽署逾千億美元的軍售協議，此外也將會晤穆斯林世界的領袖，則能為打擊恐怖主義共盡心力。

●國民黨主席選舉驚爆冒名投票、有人連投3次

國民黨主席選舉落幕，不過在昨日開票時，包括高雄、台北、基隆及桃園都出現疑似冒領、冒投及重複投票爭議，高雄一名女子甚至連續換裝投3次票都未被識破，桃園則爆出選務人員重複領票，讓黨主席選舉出現瑕疵。

重點要聞

●吳敦義 狂勝 當選國民黨主席 誓言「重返執政」

國民黨黨主席選舉結果昨出爐，前副總統吳敦義以14萬4408票、52.24%得票率順利過半，在首輪即狂勝其他候選人，贏得寶座！吳在黨主席洪秀柱承認敗選後舉行記者會宣布勝選，強調2018年地方選舉將縝密、周詳安排，慎選人才，「2020年做更早準備」，在立委與總統選舉中贏得重新執政，讓黨贏回應有尊嚴。吳總部擠近百名支持者高呼「國民黨、吳敦義，加油！」吳與夫人蔡令怡開心相擁，氣氛熱烈。

●赴餐會踩紅線「扁渴望特赦」

凱達格蘭基金會前晚舉辦募款餐會，前總統陳水扁透過預錄影片砲打法務部限制他講話，也暗批蔡政府把軍公教污名化。一位曾任扁機要的人士說，扁要的是平反、一個結論，「扁等太久了」，扁身為歷史的一部分，他不可能被當作沒有存在過。黨內人士說，扁要的是特赦、自由的政治活動，「權力這個東西很難忘掉啊！」扁提軍公教，綠營判斷，可能想告訴總統蔡英文，他以前做得比較好。

●外媒讚蔡 帶領台股匯雙漲

總統蔡英文昨就職滿一周年未安排公開行程，僅在官邸邀請衛福部北區兒童之家的孩童一起午餐，並向他們介紹自己的3隻導盲犬和愛貓蔡想想。外界批蔡不公開出面是「神隱少女」，民進黨秘書長洪耀福反駁說，蔡是做事的人、不喜歡作秀。外媒則是肯定蔡一年執政，彭博社說，過去一年台灣股匯雙漲，消除民進黨執政市場將惡化的憂慮。

重點要聞

●一輪過半得票逾14萬 吳敦義當選：2020贏回執政

國民黨主席選舉結果昨天出爐，前副總統吳敦義以十四萬四四○八票、百分之五十二點二四超過一半的得票率，當選國民黨新主席。現任黨主席洪秀柱以五萬三○六三票、得票率百分之十九點二，排名第二。吳敦義確定過半後，馬英九、郝龍斌和潘維剛都在第一時間電話祝賀。另外中共總書記習近平也在選舉結果公布後，拍發賀電給吳敦義。

●通俄門關係人 指向白宮高層

川普受到沙國國王沙爾曼熱烈歡迎，美國國內的政治氣氛卻令人憂心。美國總統專機才剛起飛，就傳出被川普開革的聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米同意公開作證的消息。華盛頓郵報報導，ＦＢＩ調查川普競選陣營「通俄」，查到一名白宮高層是「關係人」。紐約時報則披露，川普十日與俄國外長等官員會談的摘要，川普對俄國官員說，開除柯米讓他從「巨大壓力」中解脫。

●扁踩紅線 中監初步認定2項有爭議

前總統陳水扁前晚參加凱達格蘭基金會感恩餐會，坐主桌、播放影片，有無違反「五不」，中監昨加班逐一審核，初步認為「不進入活動會場」、「不演講」兩項具爭議，今天繼續加班審查；至於扁餐會後留宿北部未返回高雄居住所，獄方說保外就醫未規定不能外宿，但應事先告知，將了解後一併檢討。法務部次長陳明堂對此僅表示「一切由中監認定」。

重點要聞

●11友邦挺台 要WHA開門

世界衛生大會（ＷＨＡ）於十九日發布，已收到貝里斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福、聖文森、索羅門群島、史瓦濟蘭與吐瓦魯等十一國提交的建議，要求將「邀請台灣做為觀察員參加ＷＨＡ」一項列入議程。大會已將此項補充議程項目建議提交給總務委員會審議。

●當選國民黨主席 吳敦義：2020盡早準備

國民黨第七屆黨主席選舉投票結果昨晚出爐，前副總統吳敦義狂掃十四萬四千餘票，以過半數的五十二．二四％得票率，奪下黨魁寶座。這場選舉也宣告黨內反洪勢力成功「再換柱」，新任黨魁將於八月廿日全代會宣誓就職，國民黨將步入吳敦義的時代。

●老師請假7年 新校長沒見過

新北市一所高中的兩名女老師因連續生育兩胎，依法請育嬰假，留職停薪長達六、七年，引起部分老師不滿，質疑請假時間過長，影響其他老師權益。校長表示，年輕老師生子育兒依法申請育嬰假，也僅前六個月依法可領取本俸六折的薪水，尊重老師的決定。

(中時電子報)