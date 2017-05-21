Baby談婚後生活 爆與黃曉明吵架內幕

Baby和黃曉明恩愛，但兩人也曾為母奶吵過架！（圖／取自微博）

Angelababy與黃曉明結婚後，今年初生下寶貝兒子「小海綿」，她產後迅速恢復身材，更已全面復工，近日她接受雜誌拍攝封面照，被讚幾乎完全看不出生產痕跡，而Baby也聊了不少婚後和黃曉明的生活，透露有回兩人還為了母奶吵架！

現年28歲的Baby事業成功、也嫁給男神黃曉明，今年初更生下寶貝兒子，堪稱是人生勝利組。不過她近期受訪時透露，要不是遇到黃曉明，自己應該至今都還不會結婚！

儘管兩人人前人後都很恩愛，可小倆口還是有摩擦的時候，Baby就透露有回自己擠完母奶，希望黃曉明幫忙冰進冰箱以免壞掉，怎知他一直談工作，完全沒理她，氣得Baby乾脆就睡覺不理人，黃曉明發現後還無奈攤手大喊「妳怎能這樣對我？」讓她事後回想都覺得好笑。

(中時電子報)