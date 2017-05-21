MLB》白襪簽下地表最強新秀

古巴19歲外野手羅伯茲被球探喻為地表最強新秀。(翻攝自Twitter)

(08:15補充 大聯盟官網多次介紹羅伯茲)美國多家媒體報導，白襪已簽下古巴19歲超級新秀羅伯茲(Luis Robert)，傳合約在3000萬美元(約9.9億台幣)以下，是國際球員簽約金上限制度實施後第2高。不過，白襪還沒證實這個消息。

羅伯茲被喻為「5拍子」球員，鎮守右外野的他，具備打擊、守備和腳程。羅伯茲上季在古巴聯賽繳出打擊率3成93、12轟和11次盜壘，被國際球探形容為「地表最強球員」，並多次被大聯盟官網專文介紹。

(中時電子報)