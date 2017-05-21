俄擬建最大航母 可搭載百架戰機

俄羅斯「風暴」號新航母模型。(圖/英國《每日郵報》)

俄羅斯海軍現役航母目前僅有「庫茲涅佐夫」號，在支援敘利亞行動中出現技術過時等多項問題。為此，俄羅斯計劃建造大型航空母艦--「風暴」號，最多可同時搭載100架戰鬥機和轟炸機，預計該航母於2030年前服役。

據《透視俄羅斯》報導：「庫茲涅佐夫」號航母可搭載約30架飛機，美國航母則可搭載近90架。戰機從俄國航母起飛的速度為幾分鐘一架，美國航母則為一分鐘三架。今天的俄羅斯航母已經無法完成許多任務，因此需要升級，建造新的航母。

俄羅斯軍事學院教授瓦季姆·科久林指出，俄新航母的參數類似美國的福特級航空母艦。「風暴」號設計將是一座浮動機場，由整個艦隊護衛。新航母飛行甲板面積很大，有四條不同長度的跑道用於飛機加速，還安裝有混合式起飛系統，包括滑躍式和滑躍-彈射式。兩台RITM-200核動力發動機能讓航母以30節(每小時30海里或55公里)的速度航行。新航母總排水量10萬噸，吃水11米，艦上配員約4000人。

(中時電子報)